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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:59
Navegantes написав: Алексей77 написав:
Не ожидал, что по покупке ОВГЗ будет комиссия в Привате. Разве это не покупка онлайн? Тогда с какого банка за кредитные нет комиссии?
З власного досвіду можу сказати, що немає комісії при купівлі ОВДП в Дії за кредитні кошти Привата, Сенса, Райфа.
Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що бузкомісія.На том і зупинився.
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