Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:59
Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 22 лют, 2024 14:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 22 лют, 2024 14:17
Re: Ринок ОВДП
Додано: Чет 22 лют, 2024 15:08
Кілька днів в Дії з ICU можна було купити, все проходило швидко і без проблем.
Приват за кредитні в Дії без комісії.
Була пропозиція Кінто за ту ж ціну, але там зразу прийшла відмова при першому ж запиті, мабуть дійсно хтось злив небагато.
Чомусь не проходила оплата з ТАС Very card, постійно відмова.
З Пудри списало без проблем і комісії, БВР теж. Хоча там ліміти невеликі, бавитись нецікаво.
Додано: Чет 22 лют, 2024 15:17
У них - это у кого? На сайте Привата сроду не писали про покупку в Дие. А на сайте Дии что-то не припомню каких-то слов про особенности карточек Привата. Может плохо искал.
Додано: Чет 22 лют, 2024 15:37
Причем тут сайт Дии.Дии по барабану с какой карточки.
У них это у привата.С сайта привата:
"Чому під час quasi-cash-транзакцій з мене стягується комісія, як у разі оготівковування коштів?
Quasi-cash-транзакції – це високоліквідні операції, тобто купівля активів, що легко конвертуються в готівку. Банк має право прирівняти такі транзакції до операцій зі зняття готівки."
"Що таке quasi-cash-транзакції?
Quasi-cash-транзакція – це оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів, лотерейних білетів, облігацій, дорогоцінних металів у кредитних організаціях, поповнення брокерських рахунків, а також здійснення операцій у казино та інших гральних закладах, зокрема й через Інтернет."
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