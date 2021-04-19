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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 570571572573
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:59

  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Не ожидал, что по покупке ОВГЗ будет комиссия в Привате. Разве это не покупка онлайн? Тогда с какого банка за кредитные нет комиссии?


З власного досвіду можу сказати, що немає комісії при купівлі ОВДП в Дії за кредитні кошти Привата, Сенса, Райфа.


Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 22 лют, 2024 14:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:17

Re: Ринок ОВДП

  WallNutPen написав:недавно хотел купить 30 бумаг - в итоге путем проб и ошибок смог купить 3 шт
хтось достроково злив і на ICU декілька днів висіло більше 3000 шт. На сьогодні лишилося 1300 шт. На 200 тис. вистачить.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:08

  edgar_po написав:
  WallNutPen написав:недавно хотел купить 30 бумаг - в итоге путем проб и ошибок смог купить 3 шт
хтось достроково злив і на ICU декілька днів висіло більше 3000 шт. На сьогодні лишилося 1300 шт. На 200 тис. вистачить.


Кілька днів в Дії з ICU можна було купити, все проходило швидко і без проблем.
Приват за кредитні в Дії без комісії.
Була пропозиція Кінто за ту ж ціну, але там зразу прийшла відмова при першому ж запиті, мабуть дійсно хтось злив небагато.
Чомусь не проходила оплата з ТАС Very card, постійно відмова.
З Пудри списало без проблем і комісії, БВР теж. Хоча там ліміти невеликі, бавитись нецікаво.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:17

  посетитель написав:Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.

У них - это у кого? На сайте Привата сроду не писали про покупку в Дие. А на сайте Дии что-то не припомню каких-то слов про особенности карточек Привата. Может плохо искал.
moveton
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2
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:37

  moveton написав:
  посетитель написав:Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.

У них - это у кого? На сайте Привата сроду не писали про покупку в Дие. А на сайте Дии что-то не припомню каких-то слов про особенности карточек Привата. Может плохо искал.

Причем тут сайт Дии.Дии по барабану с какой карточки.
Вы покупали за кредитные карточкой привата через дию овдп и было без комиссии?Если так то просто скажите и тогда будем точно знать как есть по факту.

У них это у привата.С сайта привата:

"Чому під час quasi-cash-транзакцій з мене стягується комісія, як у разі оготівковування коштів?

Quasi-cash-транзакції – це високоліквідні операції, тобто купівля активів, що легко конвертуються в готівку. Банк має право прирівняти такі транзакції до операцій зі зняття готівки."

"Що таке quasi-cash-транзакції?

Quasi-cash-транзакція – це оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів, лотерейних білетів, облігацій, дорогоцінних металів у кредитних організаціях, поповнення брокерських рахунків, а також здійснення операцій у казино та інших гральних закладах, зокрема й через Інтернет."
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:54

Re: Ринок ОВДП

  посетитель написав:Причем тут сайт Дии.Дии по барабану с какой карточки.
Вы покупали за кредитные карточкой привата через дию овдп и было без комиссии?Если так то просто скажите и тогда будем точно знать как по факту.

Дие по барабану, но мало ли, может на сайте и написано чего. На сайте Привата-то точно про покупку в Дие ничего нет. Quasi-cash - это у Привата пока про другое.

Да, покупал приватовской карточкой неоднократно и ничего за кредитные не брали. Последний раз как раз Севастополь пару недель назад. Может за две недели что и изменилось. Но пока широко известны только три банка, через которые брать ОВГЗ за кредитные не интересно. Приват к ним не относится.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:08

  посетитель написав:
  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Не ожидал, что по покупке ОВГЗ будет комиссия в Привате. Разве это не покупка онлайн? Тогда с какого банка за кредитные нет комиссии?


З власного досвіду можу сказати, що немає комісії при купівлі ОВДП в Дії за кредитні кошти Привата, Сенса, Райфа.


Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.


11/02
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:15

  Denik написав:
  asti написав:Купили б краще валюту...
Бачите, сама доля вас відводить від купівлі)))



Валюту, або піврічні валютні ОВДП слід купляти влітку, а не взимку.

В мене до панства таке питання:
- як Вам інвестиційна ідея сидіти з зими до літа у гривнєвих ОВДП, а з літа до весни в валютних ОВДП?
Я бачу лише гостре питання як перекинутися влітку з безготівкової гривні в безготівкову валюту в достатньо великих об'ємах.
та ладно 8)
влітку 2019 було дорожче, аніж на початку зими, грудня 2019.
в серпні 2022 було дорожче, аніж в березні 2022.

Та колишня багаторічна "сезонна" закономірнісь вже не закономірність.
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