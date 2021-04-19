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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:59
Navegantes написав: Алексей77 написав:
Не ожидал, что по покупке ОВГЗ будет комиссия в Привате. Разве это не покупка онлайн? Тогда с какого банка за кредитные нет комиссии?
З власного досвіду можу сказати, що немає комісії при купівлі ОВДП в Дії за кредитні кошти Привата, Сенса, Райфа.
Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.
Востаннє редагувалось посетитель
в Чет 22 лют, 2024 14:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:17
WallNutPen написав:
недавно хотел купить 30 бумаг - в итоге путем проб и ошибок смог купить 3 шт
хтось достроково злив і на ICU декілька днів висіло більше 3000 шт. На сьогодні лишилося 1300 шт. На 200 тис. вистачить.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:08
edgar_po написав: WallNutPen написав:
недавно хотел купить 30 бумаг - в итоге путем проб и ошибок смог купить 3 шт
хтось достроково злив і на ICU декілька днів висіло більше 3000 шт. На сьогодні лишилося 1300 шт. На 200 тис. вистачить.
Кілька днів в Дії з ICU можна було купити, все проходило швидко і без проблем.
Приват за кредитні в Дії без комісії.
Була пропозиція Кінто за ту ж ціну, але там зразу прийшла відмова при першому ж запиті, мабуть дійсно хтось злив небагато.
Чомусь не проходила оплата з ТАС Very card, постійно відмова.
З Пудри списало без проблем і комісії, БВР теж. Хоча там ліміти невеликі, бавитись нецікаво.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:17
посетитель написав:
Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.
У них - это у кого? На сайте Привата сроду не писали про покупку в Дие. А на сайте Дии что-то не припомню каких-то слов про особенности карточек Привата. Может плохо искал.
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moveton
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:37
moveton написав: посетитель написав:
Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.
У них - это у кого? На сайте Привата сроду не писали про покупку в Дие. А на сайте Дии что-то не припомню каких-то слов про особенности карточек Привата. Может плохо искал.
Причем тут сайт Дии.Дии по барабану с какой карточки.
Вы покупали за кредитные карточкой привата через дию овдп и было без комиссии?Если так то просто скажите и тогда будем точно знать как есть по факту.
У них это у привата.С сайта привата:
"Чому під час quasi-cash-транзакцій з мене стягується комісія, як у разі оготівковування коштів?
Quasi-cash-транзакції – це високоліквідні операції, тобто купівля активів, що легко конвертуються в готівку. Банк має право прирівняти такі транзакції до операцій зі зняття готівки."
"Що таке quasi-cash-транзакції?
Quasi-cash-транзакція – це оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів, лотерейних білетів, облігацій, дорогоцінних металів у кредитних організаціях, поповнення брокерських рахунків, а також здійснення операцій у казино та інших гральних закладах, зокрема й через Інтернет."
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:54
посетитель написав:
Причем тут сайт Дии.Дии по барабану с какой карточки.
Вы покупали за кредитные карточкой привата через дию овдп и было без комиссии?Если так то просто скажите и тогда будем точно знать как по факту.
Дие по барабану, но мало ли, может на сайте и написано чего. На сайте Привата-то точно про покупку в Дие ничего нет. Quasi-cash - это у Привата пока про другое.
Да, покупал приватовской карточкой неоднократно и ничего за кредитные не брали. Последний раз как раз Севастополь пару недель назад. Может за две недели что и изменилось. Но пока широко известны только три банка, через которые брать ОВГЗ за кредитные не интересно. Приват к ним не относится.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 16:08
посетитель написав: Navegantes написав: Алексей77 написав:
Не ожидал, что по покупке ОВГЗ будет комиссия в Привате. Разве это не покупка онлайн? Тогда с какого банка за кредитные нет комиссии?
З власного досвіду можу сказати, що немає комісії при купівлі ОВДП в Дії за кредитні кошти Привата, Сенса, Райфа.
Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.
11/02
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Navegantes
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Додано: Чет 22 лют, 2024 16:15
Denik написав:
Валюту,
asti написав:
Купили б краще валюту...
Бачите, сама доля вас відводить від купівлі)))
або піврічні валютні ОВДП слід купляти влітку, а не взимку.
В мене до панства таке питання:
- як Вам інвестиційна ідея сидіти з зими до літа у гривнєвих ОВДП, а з літа до весни в валютних ОВДП?
Я бачу лише гостре питання як перекинутися влітку з безготівкової гривні в безготівкову валюту в достатньо великих об'ємах.
та ладно
влітку 2019 було дорожче, аніж на початку зими, грудня 2019.
в серпні 2022 було дорожче, аніж в березні 2022.Та колишня багаторічна "сезонна" закономірнісь вже не закономірність
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