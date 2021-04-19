WallNutPen написав:недавно хотел купить 30 бумаг - в итоге путем проб и ошибок смог купить 3 шт
хтось достроково злив і на ICU декілька днів висіло більше 3000 шт. На сьогодні лишилося 1300 шт. На 200 тис. вистачить.
Кілька днів в Дії з ICU можна було купити, все проходило швидко і без проблем. Приват за кредитні в Дії без комісії. Була пропозиція Кінто за ту ж ціну, але там зразу прийшла відмова при першому ж запиті, мабуть дійсно хтось злив небагато. Чомусь не проходила оплата з ТАС Very card, постійно відмова. З Пудри списало без проблем і комісії, БВР теж. Хоча там ліміти невеликі, бавитись нецікаво.
посетитель написав:Дуже старанно.А коли з привата купували? Просто я колись дивився у них на сайті писали що буде комісія.На том і зупинився.
У них - это у кого? На сайте Привата сроду не писали про покупку в Дие. А на сайте Дии что-то не припомню каких-то слов про особенности карточек Привата. Может плохо искал.
Причем тут сайт Дии.Дии по барабану с какой карточки. Вы покупали за кредитные карточкой привата через дию овдп и было без комиссии?Если так то просто скажите и тогда будем точно знать как есть по факту.
У них это у привата.С сайта привата:
"Чому під час quasi-cash-транзакцій з мене стягується комісія, як у разі оготівковування коштів?
Quasi-cash-транзакції – це високоліквідні операції, тобто купівля активів, що легко конвертуються в готівку. Банк має право прирівняти такі транзакції до операцій зі зняття готівки."
"Що таке quasi-cash-транзакції?
Quasi-cash-транзакція – це оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів, лотерейних білетів, облігацій, дорогоцінних металів у кредитних організаціях, поповнення брокерських рахунків, а також здійснення операцій у казино та інших гральних закладах, зокрема й через Інтернет."
посетитель написав:Причем тут сайт Дии.Дии по барабану с какой карточки. Вы покупали за кредитные карточкой привата через дию овдп и было без комиссии?Если так то просто скажите и тогда будем точно знать как по факту.
Дие по барабану, но мало ли, может на сайте и написано чего. На сайте Привата-то точно про покупку в Дие ничего нет. Quasi-cash - это у Привата пока про другое.
Да, покупал приватовской карточкой неоднократно и ничего за кредитные не брали. Последний раз как раз Севастополь пару недель назад. Может за две недели что и изменилось. Но пока широко известны только три банка, через которые брать ОВГЗ за кредитные не интересно. Приват к ним не относится.
asti написав:Купили б краще валюту... Бачите, сама доля вас відводить від купівлі)))
Валюту, або піврічні валютні ОВДП слід купляти влітку, а не взимку.
В мене до панства таке питання: - як Вам інвестиційна ідея сидіти з зими до літа у гривнєвих ОВДП, а з літа до весни в валютних ОВДП? Я бачу лише гостре питання як перекинутися влітку з безготівкової гривні в безготівкову валюту в достатньо великих об'ємах.
та ладно влітку 2019 було дорожче, аніж на початку зими, грудня 2019. в серпні 2022 було дорожче, аніж в березні 2022.
Та колишня багаторічна "сезонна" закономірнісь вже не закономірність.
посетитель написав:Причем тут сайт Дии.Дии по барабану с какой карточки. Вы покупали за кредитные карточкой привата через дию овдп и было без комиссии?Если так то просто скажите и тогда будем точно знать как по факту.
Дие по барабану, но мало ли, может на сайте и написано чего. На сайте Привата-то точно про покупку в Дие ничего нет. Quasi-cash - это у Привата пока про другое.
Да, покупал приватовской карточкой неоднократно и ничего за кредитные не брали. Последний раз как раз Севастополь пару недель назад. Может за две недели что и изменилось. Но пока широко известны только три банка, через которые брать ОВГЗ за кредитные не интересно. Приват к ним не относится.
Ясно.Значит по факту комиссию не берут. Хотя к квазикешу они пишут что относят.Смотрите последний абзац моего предыдущего сообщения.Причем это у них давно указано.Но не берут то хорошо.Буду знать.
посетитель написав:Смотрите последний абзац моего предыдущего сообщения.
Тот абзац - это на самом деле калька из определения квазикэша у НБУ: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu И за квазикэш кабы не везде отдельные комисы прописаны. Но покупку ОВГЗ в Дие за квазикэш пока считают только Моня и Спорт и те только с определенных пор.
посетитель написав:Три банка это моно, спорт и а-банк?