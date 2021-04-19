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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:41

Re: Ринок ОВДП

Алексей77 написав:Доброе утро
1. Какие вы видите риски по покупке ОВГЗ Севастополь до 13.03.24 за кредитные деньги, например с кредитки Привата на 200 тыс. грн.?. Получается если купить сейчас то погасить кредит надо будет до 25.03.24.
2. В дие пишет, что выплата будет на карту Е поддержка от моно. Когда реально на нее упадут деньги по ОВГЗ Севастополь, чтобы успеть погасить кредит в грейс периоде от Привата?
3. Моно не будет спрашивать законность, если сумма придет на выплату по ОВГЗ около 200 тыс. грн.?
На моно гроші потраплять 14 або 15 березня

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lamal
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:53

lamal так действительно было часто. Раньше. По последним выпускам ИКУ уже пару раз умудрялось все "день-в-день" выплачивать
WallNutPen
 
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