На моно гроші потраплять 14 або 15 березняАлексей77 написав:Доброе утро
1. Какие вы видите риски по покупке ОВГЗ Севастополь до 13.03.24 за кредитные деньги, например с кредитки Привата на 200 тыс. грн.?. Получается если купить сейчас то погасить кредит надо будет до 25.03.24.
2. В дие пишет, что выплата будет на карту Е поддержка от моно. Когда реально на нее упадут деньги по ОВГЗ Севастополь, чтобы успеть погасить кредит в грейс периоде от Привата?
3. Моно не будет спрашивать законность, если сумма придет на выплату по ОВГЗ около 200 тыс. грн.?
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