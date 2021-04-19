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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2024 18:41
Алексей77 написав:Доброе утро
1. Какие вы видите риски по покупке ОВГЗ Севастополь до 13.03.24 за кредитные деньги, например с кредитки Привата на 200 тыс. грн.?. Получается если купить сейчас то погасить кредит надо будет до 25.03.24.
2. В дие пишет, что выплата будет на карту Е поддержка от моно. Когда реально на нее упадут деньги по ОВГЗ Севастополь, чтобы успеть погасить кредит в грейс периоде от Привата?
3. Моно не будет спрашивать законность, если сумма придет на выплату по ОВГЗ около 200 тыс. грн.?
На моно гроші потраплять 14 або 15 березня
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lamal
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:53
lamal так действительно было часто. Раньше. По последним выпускам ИКУ уже пару раз умудрялось все "день-в-день" выплачивать
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WallNutPen
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:46
moveton Забыли Власний рахунок.
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Вадимка
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:53
Вадимка написав:moveton
Забыли Власний рахунок.
А что Власний рахунок?
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moveton
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:55
moveton Він.Четвертий.
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Вадимка
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 01:02
Вадимка написав:moveton
Він.Четвертий.
Согласен, есть у него особенности. Покупал с карты БВР ОВГЗ через несколько дней после его всем известного предупреждения, что за покупки квазикэша будут анально карать. Было это в ДР БВР. Получил щедрейший кэшбек и повышение кредитного лимита. Ни в коем случае не покупайте его картой, а то зажрётесь!
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moveton
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 01:07
moveton Спасибо.Буду знать.Я помню был целый переполох.Всем пришли смс, что б больше этого не делали.
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Вадимка
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 01:13
Вадимка написав:moveton
Спасибо.Буду знать.Я помню был целый переполох.Всем пришли смс, что б больше этого не делали.
Чего именно не делали? Извещение было, чтобы не покупали виртуальные активы (это если дословно). Но по крайней мере в моём экземпляре про ОВГЗ в явном виде ничего не говорилось. ОВГЗ - это не виртуальные активы, если что. Даже по мнению НБУ.
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moveton
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 01:43
[b]moveton[/b Ну спасибо.Значит я не понял.
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Вадимка
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