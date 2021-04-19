Алексей77 написав:Доброе утро 1. Какие вы видите риски по покупке ОВГЗ Севастополь до 13.03.24 за кредитные деньги, например с кредитки Привата на 200 тыс. грн.?. Получается если купить сейчас то погасить кредит надо будет до 25.03.24. 2. В дие пишет, что выплата будет на карту Е поддержка от моно. Когда реально на нее упадут деньги по ОВГЗ Севастополь, чтобы успеть погасить кредит в грейс периоде от Привата? 3. Моно не будет спрашивать законность, если сумма придет на выплату по ОВГЗ около 200 тыс. грн.?
Согласен, есть у него особенности. Покупал с карты БВР ОВГЗ через несколько дней после его всем известного предупреждения, что за покупки квазикэша будут анально карать. Было это в ДР БВР. Получил щедрейший кэшбек и повышение кредитного лимита. Ни в коем случае не покупайте его картой, а то зажрётесь!
Вадимка написав:moveton Спасибо.Буду знать.Я помню был целый переполох.Всем пришли смс, что б больше этого не делали.
Чего именно не делали? Извещение было, чтобы не покупали виртуальные активы (это если дословно). Но по крайней мере в моём экземпляре про ОВГЗ в явном виде ничего не говорилось. ОВГЗ - это не виртуальные активы, если что. Даже по мнению НБУ.