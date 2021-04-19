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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:14

  Denik написав:В Приват24 з'явилися єврові облігації UA4000230023
Зображення


ще в Сенсі є така ж
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230023

зате в Приваті комісії ого! :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:20

Колеги, декларацію про доходи не треба же подавати у податкову, якщо були облігації через Дію , так ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:23

  maxprofit написав:Колеги, декларацію про доходи не треба же подавати у податкову, якщо були облігації через Дію , так ?

Так, якщо інших доходів, за які треба звітувати немає, то декларація необов'язкова, але можлива за бажанням)
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:08

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:ще в Сенсі є така ж
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230023

зате в Приваті комісії ого!

Якщо ти сидиш в зоні бойових дій то хз як до того Сенса доїхати. Точно дорожче стане за комісію.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:19

  Denik написав:
  greenozon написав:ще в Сенсі є така ж
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230023

зате в Приваті комісії ого!

Якщо ти сидиш в зоні бойових дій то хз як до того Сенса доїхати. Точно дорожче стане за комісію.

Так все онлайн: Дія,застосунок, картка, ОВДП
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:30

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:Так все онлайн: Дія,застосунок, картка, ОВДП

Через Дію зареєструватися в Ceнс і працювати з онлайн картками?
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:33

  Denik написав:
  Amethyst написав:Так все онлайн: Дія,застосунок, картка, ОВДП

Через Дію зареєструватися в Ceнс і працювати з онлайн картками?


ага,
цифровий банк
є інет = є все решта

Єдина проблема - закинути Євро на вашу картку (то через касу лишень)
greenozon
 
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