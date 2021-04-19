|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:14
Denik написав:
В Приват24 з'явилися єврові облігації UA4000230023
ще в Сенсі є така ж https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230023
зате в Приваті комісії ого!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16009
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 1574 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:20
Колеги, декларацію про доходи не треба же подавати у податкову, якщо були облігації через Дію , так ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1340
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1325 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:23
maxprofit написав:
Колеги, декларацію про доходи не треба
же подавати у податкову, якщо були облігації через Дію , так ?
Так, якщо інших доходів, за які треба звітувати немає, то декларація необов'язкова, але можлива за бажанням)
-
ГеннадийUA
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:08
Якщо ти сидиш в зоні бойових дій то хз як до того Сенса доїхати. Точно дорожче стане за комісію.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2906
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:19
Denik написав:
Якщо ти сидиш в зоні бойових дій то хз як до того Сенса доїхати. Точно дорожче стане за комісію.
Так все онлайн: Дія,застосунок, картка, ОВДП
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5088
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 955 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:30
Amethyst написав:
Так все онлайн: Дія,застосунок, картка, ОВДП
Через Дію зареєструватися в Ceнс і працювати з онлайн картками?
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2906
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:33
Denik написав: Amethyst написав:
Так все онлайн: Дія,застосунок, картка, ОВДП
Через Дію зареєструватися в Ceнс і працювати з онлайн картками?
ага,
цифровий банк
є інет = є все решта
Єдина проблема - закинути Євро на вашу картку (то через касу лишень)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16009
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 1574 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:05
greenozon написав:
Єдина проблема - закинути Євро на вашу картку (то через касу лишень)
В мене основна маса і так вже в єврових ОВДП через Приват. Я на перспективу дивлюся. З банку в банк зі свого рахунку на свій перекази працюють?
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2906
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 24 лют, 2024 19:39
Підкажіть гуру які ОВДП зараз! краще купити UA4000229736 чи UA4000229272. Дякую.
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1227
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лют, 2024 20:00
ihorsic написав:
Підкажіть гуру які ОВДП зараз! краще купити UA4000229736 чи UA4000229272. Дякую.
по долларам премия за страновой риск ноль, смысл?
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 925
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|78119
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|