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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 25 лют, 2024 00:33
В дії чотири партнери? Когось не рекомендуєте? Через ICU і Сенс вже купляв. Питання що до двох інших, КІНТО і Bond UA
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Модератори:
Ірина_, Модератор
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Вів 10 тра, 2022 14:21
V2