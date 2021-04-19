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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 25 лют, 2024 00:33
Re: Ринок ОВДП
В дії чотири партнери? Когось не рекомендуєте? Через ICU і Сенс вже купляв. Питання що до двох інших, КІНТО і Bond UA
Додано: Нед 25 лют, 2024 07:37
Додано: Нед 25 лют, 2024 07:42
2XL Кінто якось вернув мені на єпідтримку привату виплату як перекази, який приват побрив на 50 грн і суму і купонну виплату. Bond зараз по багатьох позиціях продає дешевше за інших, хоча вказаний % нижчий за конкурентів. Наприклад, Н.Каховка 973,56/15,02% проти ICU і Кінто 973,81/15,1% чи сенс 973,98/15%. Так що рекомендував би дивитись на вартість, а не на % ставку.
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