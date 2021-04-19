2XL Кінто якось вернув мені на єпідтримку привату виплату як перекази, який приват побрив на 50 грн і суму і купонну виплату. Bond зараз по багатьох позиціях продає дешевше за інших, хоча вказаний % нижчий за конкурентів. Наприклад, Н.Каховка 973,56/15,02% проти ICU і Кінто 973,81/15,1% чи сенс 973,98/15%. Так що рекомендував би дивитись на вартість, а не на % ставку.
Ой+ написав:2XL Кінто якось вернув мені на єпідтримку привату виплату як перекази, який приват побрив на 50 грн і суму і купонну виплату. Bond зараз по багатьох позиціях продає дешевше за інших, хоча вказаний % нижчий за конкурентів. Наприклад, Н.Каховка 973,56/15,02% проти ICU і Кінто 973,81/15,1% чи сенс 973,98/15%. Так що рекомендував би дивитись на вартість, а не на % ставку.
Ціна вираховується з % ставки. 973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02. Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.
Navegantes написав:Ціна вираховується з % ставки. 973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02. Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.
Посмотрите в понедельник, расскажете о своих наблюдениях о цене и ставке.
Navegantes написав:Ціна вираховується з % ставки. 973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02. Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.
Посмотрите в понедельник, расскажете о своих наблюдениях о цене и ставке.
Для чого мені дивитись? Якщо Бонд залишить 15,02 %, то ціна буде 973,95 грн. Це просто як 2+2
Navegantes написав:Ціна вираховується з % ставки. 973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02. Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.
Посмотрите в понедельник, расскажете о своих наблюдениях о цене и ставке.
Для чого мені дивитись? Якщо Бонд залишить 15,02 %, то ціна буде 973,95 грн. Це просто як 2+2
Можете не смотреть. Но могли бы проверить других. Кстати, в таблице не нашел таких цифр.