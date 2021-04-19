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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 574575576577>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 00:33

Re: Ринок ОВДП

В дії чотири партнери? Когось не рекомендуєте? Через ICU і Сенс вже купляв. Питання що до двох інших, КІНТО і Bond UA
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 07:37

  2XL написав:В дії чотири партнери? Когось не рекомендуєте? Через ICU і Сенс вже купляв. Питання що до двох інших, КІНТО і Bond UA
Обидві контори мутнуваті - краще купляйте через банки - надійніше буде...🫡🫡🫡
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 07:42

2XL Кінто якось вернув мені на єпідтримку привату виплату як перекази, який приват побрив на 50 грн і суму і купонну виплату. Bond зараз по багатьох позиціях продає дешевше за інших, хоча вказаний % нижчий за конкурентів. Наприклад, Н.Каховка 973,56/15,02% проти ICU і Кінто 973,81/15,1% чи сенс 973,98/15%. Так що рекомендував би дивитись на вартість, а не на % ставку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:30

Українці у січні встановили рекорд за обсягом придбаних ОВДП
цікава інфографіка по бумагам в держ-банку Сенс
https://sensebank.ua/news/ukrainci-u-si ... banih-ovdp
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:27

  Ой+ написав:2XL Кінто якось вернув мені на єпідтримку привату виплату як перекази, який приват побрив на 50 грн і суму і купонну виплату. Bond зараз по багатьох позиціях продає дешевше за інших, хоча вказаний % нижчий за конкурентів. Наприклад, Н.Каховка 973,56/15,02% проти ICU і Кінто 973,81/15,1% чи сенс 973,98/15%. Так що рекомендував би дивитись на вартість, а не на % ставку.


Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.
Navegantes
 
Повідомлень: 60
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:30

  asti написав:
  2XL написав:В дії чотири партнери? Когось не рекомендуєте? Через ICU і Сенс вже купляв. Питання що до двох інших, КІНТО і Bond UA
Обидві контори мутнуваті - краще купляйте через банки - надійніше буде...🫡🫡🫡


В чому мутність КІНТО?
Navegantes
 
Повідомлень: 60
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:31

  Navegantes написав:Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.

Посмотрите в понедельник, расскажете о своих наблюдениях о цене и ставке.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:34

  M-A-X написав:
  Navegantes написав:Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.

Посмотрите в понедельник, расскажете о своих наблюдениях о цене и ставке.


Для чого мені дивитись? Якщо Бонд залишить 15,02 %, то ціна буде 973,95 грн. Це просто як 2+2
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:39

  Navegantes написав:
  M-A-X написав:
  Navegantes написав:Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.

Посмотрите в понедельник, расскажете о своих наблюдениях о цене и ставке.


Для чого мені дивитись? Якщо Бонд залишить 15,02 %, то ціна буде 973,95 грн. Це просто як 2+2

Можете не смотреть.
Но могли бы проверить других.
Кстати, в таблице не нашел таких цифр.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:40

Зачем тут поле ввода заполнено?

Кстати, в таблице по Дие одна цена.
Это что, все торговцы продают через Жию по одной цене?
M-A-X
 
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