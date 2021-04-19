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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:49

Для чого мені дивитись? Якщо Бонд залишить 15,02 %, то ціна буде 973,95 грн. Це просто як 2+2[/quote]
Можете не смотреть.
Но могли бы проверить других.
Кстати, в таблице не нашел таких цифр.[/quote]

Заради цікавості гляну завтра ціни по Н. Каховці. Вони можуть змінитись лише у випадку зміни брокерами % ставок.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:54

Re: Ринок ОВДП

28 лютого в Сенсе буде вдалий папірець, з нульовим НКД, максимальна дохідність.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:55

  M-A-X написав:Кстати, в таблице по Дие одна цена.
Это что, все торговцы продают через Жию по одной цене?


Не зовсім розумію про яку таблицю мова, але одна ціна може бути лише у випадку коли брокери пропонують однакову % ставку. Наприклад, по Ялті КІНТО і Сенс дають 15,5 %, ціна 1017,71 грн.
По Залізному Порту однакові % (і відповідно ціну) дають КІНТО і ICU
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:57

  vadymbanker написав:28 лютого в Сенсе буде вдалий папірець, з нульовим НКД, максимальна дохідність.


Почекаємо, подивимося)
Navegantes
 
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  #<1 ... 574575576577
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