Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:49
Для чого мені дивитись? Якщо Бонд залишить 15,02 %, то ціна буде 973,95 грн. Це просто як 2+2[/quote]
Можете не смотреть. Но могли бы проверить других. Кстати, в таблице не нашел таких цифр.[/quote] Заради цікавості гляну завтра ціни по Н. Каховці. Вони можуть змінитись лише у випадку зміни брокерами % ставок.
Navegantes
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Додано: Нед 25 лют, 2024 12:54
28 лютого в Сенсе буде вдалий папірець, з нульовим НКД, максимальна дохідність.
vadymbanker
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Додано: Нед 25 лют, 2024 12:55
M-A-X написав:
Кстати, в таблице по Дие одна цена.
Это что, все торговцы продают через Жию по одной цене?
Не зовсім розумію про яку таблицю мова, але одна ціна може бути лише у випадку коли брокери пропонують однакову % ставку. Наприклад, по Ялті КІНТО і Сенс дають 15,5 %, ціна 1017,71 грн.
По Залізному Порту однакові % (і відповідно ціну) дають КІНТО і ICU
Navegantes
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Додано: Нед 25 лют, 2024 12:57
vadymbanker написав:
28 лютого в Сенсе буде вдалий папірець, з нульовим НКД, максимальна дохідність.
Почекаємо, подивимося)
Navegantes
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:27
Navegantes написав: asti написав: 2XL написав:
В дії чотири партнери? Когось не рекомендуєте? Через ICU і Сенс вже купляв. Питання що до двох інших, КІНТО і Bond UA
Обидві контори мутнуваті - краще купляйте через банки - надійніше буде...🫡🫡🫡
В чому мутність КІНТО?
вже лише один факт, що кантора протримлась в дикому капіталізмі неньки > 30 років про щось тай говорить
https://uk.everybodywiki.com/%D0%9A%D0% ... 0%A2%D0%9E
greenozon
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Додано: Нед 25 лют, 2024 16:02
moveton написав:
покупал приватовской карточкой неоднократно и ничего за кредитные не брали.
це ви в дії купували? А якщо через додаток/веб-версію привата, буде комісія за кредитні?
otshelnick1
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Додано: Нед 25 лют, 2024 17:07
otshelnick1 написав: moveton написав:
покупал приватовской карточкой неоднократно и ничего за кредитные не брали.
це ви в дії купували? А якщо через додаток/веб-версію привата, буде комісія за кредитні?
В Дие, да. В самом Привате не пробовал. Подозреваю, что не будет потому, что просто купить так не даст. Сенс точно не даёт.
moveton
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Додано: Нед 25 лют, 2024 20:29
% і кількість видно в дескопній дії? Бо в додатку тільки ціна
2XL
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Додано: Нед 25 лют, 2024 20:47
2XL А в десктопній хіба вони є? В застосунку, коли обираєте брокера, то і видно ціну і % під символікою брокера дрібним шрифтом.
Ой+
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