Я раз так попав, створив звернення, але приват таки доказував, що брокер неправильно оформив, пізніше я вказував виплату на сенс. Тим більше з сенсу легше далі рухати кошти.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 13:48
Я раз так попав, створив звернення, але приват таки доказував, що брокер неправильно оформив, пізніше я вказував виплату на сенс. Тим більше з сенсу легше далі рухати кошти.
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