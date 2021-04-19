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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 575576577578
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:48

  2XL написав:
Ой+ написав:2XL Кінто якось вернув мені на єпідтримку привату виплату як перекази, який приват побрив на 50 грн і суму і купонну виплату.

Це поодинокий випадок?

Я раз так попав, створив звернення, але приват таки доказував, що брокер неправильно оформив, пізніше я вказував виплату на сенс. Тим більше з сенсу легше далі рухати кошти.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 16:31

vadymbanker

а який код?
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