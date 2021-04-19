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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 лют, 2024 12:33
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:23
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:38
Navegantes написав:
Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.
Нит.
Главное - цена. От неё и считается ставка.
И считать её можно по-разному, а можно и от фонаря писать
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mustbe
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:48
mustbe написав: Navegantes написав:
Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.
Нит.
Главное - цена. От неё и считается ставка.
И считать её можно по-разному, а можно и от фонаря писать
Цена-то главное, но вот то, что Бонд в воскресенье показывает цену понедельника - это были сомнения. Кто-то её в понедельник-то посмотрел?
Сейчас по Н. Каховке Бонд ожидаемо проигрывает ICU, хотя и слегка выигрывает у Сенса.
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moveton
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:07
Ой+ написав: 2XL написав:
Не зрозумів логіку.
Логіка в тому, що якби там не заходило на сенсівську картку, комісії нема, та і виводити як вже писав легше (без комісії) далі переказувати, чи перевести на пакетну і зняти, ваитратити і т.д. Єдине, що думаю чи не завеликі обороти, бо постійно заходять-виходять і хоча гроші одні і ті ж, чи їх часом не підсумують.
Тобто у Сенсу картку вибрали не еПідтримку
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2XL
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:18
moveton написав: mustbe написав: Navegantes написав:
Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.
Нит.
Главное - цена. От неё и считается ставка.
И считать её можно по-разному, а можно и от фонаря писать
Цена-то главное, но вот то, что Бонд в воскресенье показывает цену понедельника - это были сомнения. Кто-то её в понедельник-то посмотрел?
Сейчас по Н. Каховке Бонд ожидаемо проигрывает ICU, хотя и слегка выигрывает у Сенса.
я дивився у понеділок. Бонд залишив ціну 973,56, але шляхом зміни дохідності на 15.25%. Трохи пізніше вони змінили дохідність на 15.01 %, і ціна стала 973,97 грн. Така ж дохідність пропонується і сьогодні.
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Navegantes
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:23
mustbe написав: Navegantes написав:
Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.
Нит.
Главное - цена. От неё и считается ставка.
И считать её можно по-разному, а можно и от фонаря писать
Ну це ви так думаєте. Я вважаю, що % ставка є першочерговою. І ціна рахується по формулі через ставку, а не від фонаря
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Navegantes
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:26
Navegantes написав:
я дивився у понеділок. Бонд залишив ціну 973,56, але шляхом зміни дохідності на 15.25%. Трохи пізніше вони змінили дохідність на 15.01 %, і ціна стала 973,97 грн. Така ж дохідність пропонується і сьогодні.
Пофиг на доходность. Она от цены считается. А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались. Хотя может и повезло и провели сделку по старой. Нужно реально покупать, а не на цифирки смотреть. К сожалению, Дия не всегда показывает то, что по факту получится. Денег-то больше не возьмут, но получить потом отказ в сделке "потому что цена облигации изменилась" - запросто.
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moveton
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