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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:33

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greenozon
 
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:38

  Navegantes написав:Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.

Нит.
Главное - цена. От неё и считается ставка.
И считать её можно по-разному, а можно и от фонаря писать
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:48

  mustbe написав:
  Navegantes написав:Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.

Нит.
Главное - цена. От неё и считается ставка.
И считать её можно по-разному, а можно и от фонаря писать

Цена-то главное, но вот то, что Бонд в воскресенье показывает цену понедельника - это были сомнения. Кто-то её в понедельник-то посмотрел? :wink: Сейчас по Н. Каховке Бонд ожидаемо проигрывает ICU, хотя и слегка выигрывает у Сенса.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:07

Re: Ринок ОВДП

Ой+ написав:
  2XL написав:Не зрозумів логіку.

Логіка в тому, що якби там не заходило на сенсівську картку, комісії нема, та і виводити як вже писав легше (без комісії) далі переказувати, чи перевести на пакетну і зняти, ваитратити і т.д. Єдине, що думаю чи не завеликі обороти, бо постійно заходять-виходять і хоча гроші одні і ті ж, чи їх часом не підсумують.
Тобто у Сенсу картку вибрали не еПідтримку
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:18

  moveton написав:
  mustbe написав:
  Navegantes написав:Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.

Нит.
Главное - цена. От неё и считается ставка.
И считать её можно по-разному, а можно и от фонаря писать

Цена-то главное, но вот то, что Бонд в воскресенье показывает цену понедельника - это были сомнения. Кто-то её в понедельник-то посмотрел? :wink: Сейчас по Н. Каховке Бонд ожидаемо проигрывает ICU, хотя и слегка выигрывает у Сенса.


я дивився у понеділок. Бонд залишив ціну 973,56, але шляхом зміни дохідності на 15.25%. Трохи пізніше вони змінили дохідність на 15.01 %, і ціна стала 973,97 грн. Така ж дохідність пропонується і сьогодні.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:23

  mustbe написав:
  Navegantes написав:Ціна вираховується з % ставки.
973,56/15.02 % у Бонда це станом на 25/02; Інші дають ціну на 26/02.
Є сумнів, що Бонд продасть по такій ціні сьогодні, адже ж вихідний. Завтра ціна у нього буде 973,95 грн (при 15,02 %). Так що дивитись потрібно саме на % ставку.

Нит.
Главное - цена. От неё и считается ставка.
И считать её можно по-разному, а можно и от фонаря писать


Ну це ви так думаєте. Я вважаю, що % ставка є першочерговою. І ціна рахується по формулі через ставку, а не від фонаря
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:26

  Navegantes написав:я дивився у понеділок. Бонд залишив ціну 973,56, але шляхом зміни дохідності на 15.25%. Трохи пізніше вони змінили дохідність на 15.01 %, і ціна стала 973,97 грн. Така ж дохідність пропонується і сьогодні.

Пофиг на доходность. Она от цены считается. А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались. Хотя может и повезло и провели сделку по старой. Нужно реально покупать, а не на цифирки смотреть. К сожалению, Дия не всегда показывает то, что по факту получится. Денег-то больше не возьмут, но получить потом отказ в сделке "потому что цена облигации изменилась" - запросто.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:29

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Ну це ви так думаєте. Я вважаю, що % ставка є першочерговою. І ціна рахується по формулі через ставку, а не від фонаря

А то, что эта самая ставка туда-сюда прыгает ни на какие мысли не наводит?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:47

  moveton написав:
  Navegantes написав:я дивився у понеділок. Бонд залишив ціну 973,56, але шляхом зміни дохідності на 15.25%. Трохи пізніше вони змінили дохідність на 15.01 %, і ціна стала 973,97 грн. Така ж дохідність пропонується і сьогодні.

Пофиг на доходность. Она от цены считается. А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались. Хотя может и повезло и провели сделку по старой. Нужно реально покупать, а не на цифирки смотреть. К сожалению, Дия не всегда показывает то, что по факту получится. Денег-то больше не возьмут, но получить потом отказ в сделке "потому что цена облигации изменилась" - запросто.


Ви рахуєте дохідність через ціну, я рахую ціну через дохідність. Вам пофіг на дохідність, мені пофіг на ціну. В кінці все одно отримаємо однаковий результат.
"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі. Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані
Navegantes
 
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