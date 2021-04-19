RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:03

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.

А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.

  Navegantes написав:Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані

Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:06

  moveton написав:
  Navegantes написав:Ну це ви так думаєте. Я вважаю, що % ставка є першочерговою. І ціна рахується по формулі через ставку, а не від фонаря

А то, что эта самая ставка туда-сюда прыгает ни на какие мысли не наводит?


Наводить на ту просту думку, що брокер її змінює.
На вашу ж думку вона стрибає, бо брокер змінює ціну облігації.
Navegantes
 
Повідомлень: 66
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:08

  moveton написав:
  Navegantes написав:"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.

А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.

  Navegantes написав:Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані

Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".


Зважаючи як відносно швидко він змінив дохідність (для вас - ціну), можу припустити, що мала місце звичайна помилка. Інакше міг залишити 15.25 % і далі приваблювати клієнтів
Navegantes
 
Повідомлень: 66
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:29

  moveton написав:
  Navegantes написав:"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.

А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.

  Navegantes написав:Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані

Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".


Можливо комусь і вдалося купити. Мені лише раз щастило таким чином зловити різницю в %. Сенс в Дії по Ялті в липні 2023 ставив 18.86%, а в додатку 18.5%. Взяв через Дію, все пройшло нормально, але буквально через годину Сенс вирівняв %.
Navegantes
 
Повідомлень: 66
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 577578579580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 78160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5794)
27.02.2024 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.