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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 577578579580 Додано: Вів 27 лют, 2024 15:03 Re: Ринок ОВДП Navegantes написав: "А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі. "А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.

А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.



Navegantes написав: Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані

Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". moveton

Повідомлень: 4261 З нами з: 23.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 475 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лют, 2024 15:06 moveton написав: Navegantes написав: Ну це ви так думаєте. Я вважаю, що % ставка є першочерговою. І ціна рахується по формулі через ставку, а не від фонаря Ну це ви так думаєте. Я вважаю, що % ставка є першочерговою. І ціна рахується по формулі через ставку, а не від фонаря

А то, что эта самая ставка туда-сюда прыгает ни на какие мысли не наводит? А то, что эта самая ставка туда-сюда прыгает ни на какие мысли не наводит?



Наводить на ту просту думку, що брокер її змінює.

На вашу ж думку вона стрибає, бо брокер змінює ціну облігації. Наводить на ту просту думку, що брокер її змінює.На вашу ж думку вона стрибає, бо брокер змінює ціну облігації. Navegantes Повідомлень: 66 З нами з: 22.02.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лют, 2024 15:08 moveton написав: Navegantes написав: "А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі. "А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.

А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.



Navegantes написав: Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані

Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".



Зважаючи як відносно швидко він змінив дохідність (для вас - ціну), можу припустити, що мала місце звичайна помилка. Інакше міг залишити 15.25 % і далі приваблювати клієнтів Зважаючи як відносно швидко він змінив дохідність (для вас - ціну), можу припустити, що мала місце звичайна помилка. Інакше міг залишити 15.25 % і далі приваблювати клієнтів Navegantes Повідомлень: 66 З нами з: 22.02.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лют, 2024 15:29 moveton написав: Navegantes написав: "А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі. "А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.

А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.



Navegantes написав: Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані

Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит". А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".



Можливо комусь і вдалося купити. Мені лише раз щастило таким чином зловити різницю в %. Сенс в Дії по Ялті в липні 2023 ставив 18.86%, а в додатку 18.5%. Взяв через Дію, все пройшло нормально, але буквально через годину Сенс вирівняв %. Можливо комусь і вдалося купити. Мені лише раз щастило таким чином зловити різницю в %. Сенс в Дії по Ялті в липні 2023 ставив 18.86%, а в додатку 18.5%. Взяв через Дію, все пройшло нормально, але буквально через годину Сенс вирівняв %. Navegantes Повідомлень: 66 З нами з: 22.02.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 577578579580 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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