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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 лют, 2024 15:03
Navegantes написав:
"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.
А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.
Navegantes написав:
Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані
Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".
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moveton
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:06
moveton написав: Navegantes написав:
Ну це ви так думаєте. Я вважаю, що % ставка є першочерговою. І ціна рахується по формулі через ставку, а не від фонаря
А то, что эта самая ставка туда-сюда прыгает ни на какие мысли не наводит?
Наводить на ту просту думку, що брокер її змінює.
На вашу ж думку вона стрибає, бо брокер змінює ціну облігації.
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Navegantes
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:08
moveton написав: Navegantes написав:
"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.
А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.
Navegantes написав:
Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані
Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".
Зважаючи як відносно швидко він змінив дохідність (для вас - ціну), можу припустити, що мала місце звичайна помилка. Інакше міг залишити 15.25 % і далі приваблювати клієнтів
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Navegantes
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:29
moveton написав: Navegantes написав:
"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.
А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.
Navegantes написав:
Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані
Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".
Можливо комусь і вдалося купити. Мені лише раз щастило таким чином зловити різницю в %. Сенс в Дії по Ялті в липні 2023 ставив 18.86%, а в додатку 18.5%. Взяв через Дію, все пройшло нормально, але буквально через годину Сенс вирівняв %.
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