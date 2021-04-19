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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:03

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.

А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.

  Navegantes написав:Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані

Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:06

  moveton написав:
  Navegantes написав:Ну це ви так думаєте. Я вважаю, що % ставка є першочерговою. І ціна рахується по формулі через ставку, а не від фонаря

А то, что эта самая ставка туда-сюда прыгает ни на какие мысли не наводит?


Наводить на ту просту думку, що брокер її змінює.
На вашу ж думку вона стрибає, бо брокер змінює ціну облігації.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:08

  moveton написав:
  Navegantes написав:"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.

А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.

  Navegantes написав:Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані

Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".


Зважаючи як відносно швидко він змінив дохідність (для вас - ціну), можу припустити, що мала місце звичайна помилка. Інакше міг залишити 15.25 % і далі приваблювати клієнтів
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:29

  moveton написав:
  Navegantes написав:"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.

А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.

  Navegantes написав:Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані

Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".


Можливо комусь і вдалося купити. Мені лише раз щастило таким чином зловити різницю в %. Сенс в Дії по Ялті в липні 2023 ставив 18.86%, а в додатку 18.5%. Взяв через Дію, все пройшло нормально, але буквально через годину Сенс вирівняв %.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:17

  Navegantes написав:Ви рахуєте дохідність через ціну, я рахую ціну через дохідність. Вам пофіг на дохідність, мені пофіг на ціну. В кінці все одно отримаємо однаковий результат.

Цена и доходность - это две стороны одной медали, взаимозависимые величины.
Спорить что главнее - это как про курицу и яйцо.
Но есть одно но. Брокеры любят приукрашивать, преувеличивать доходность.
Просто для красоты, или по каким другим причинам.
Проверить эту цифру - это сложнее, чем просто посмотреть на цену.

Возьмём, к примеру Новую Каховку.
ВестИнвест рисует доходность 18% - думаю, что просто врёт.
Почти все остальные - указывают доходность честно, в соответствии с их ценой.
А вот Приват - откровенно врёт. Рисует 15.25%, хотя на самом деле - доходность равна 15.01%.

Так что цена - более объективный параметр, с ней нельзя мухлевать, в отличие от доходности.
Кликабельно:
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mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:26

Re: Ринок ОВДП

  mustbe написав:А вот Приват - откровенно врёт. Рисует 15.25%, хотя на самом деле - доходность равна 15.01%.

В Приваті (на відміну від всіх інших) ще й комісії є різні всякі
ви їх враховуєте чи то окремо
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:29

  greenozon написав:
  mustbe написав:А вот Приват - откровенно врёт. Рисует 15.25%, хотя на самом деле - доходность равна 15.01%.

В Приваті (на відміну від всіх інших) ще й комісії є різні всякі
ви їх враховуєте чи то окремо

Комисы - уменьшают доходность, а Приват её наоборот - завысил
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:19

  2XL написав:
Ой+ написав:Логіка в тому, що якби там не заходило на сенсівську картку, комісії нема, та і виводити як вже писав легше (без комісії) далі переказувати, чи перевести на пакетну і зняти, витратити і т.д.
Тобто у Сенсу картку вибрали не еПідтримку

Та ні, купляю останнім часом через дію, а там тільки еПідтримка для отримання. Але для мене еПідтримка сенсу привабливіша за приватівську.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 04:41

Re: Ринок ОВДП

В каких облигациях и через кого сейчас лучше всего запарковать гривну до лета, как думаете?
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 05:35

  NDV написав:В каких облигациях и через кого сейчас лучше всего запарковать гривну до лета, как думаете?
в валютных... 😇😇😇
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