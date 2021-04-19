Navegantes написав:"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.
А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.
Navegantes написав:Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані
Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".
Navegantes написав:"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.
А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.
Navegantes написав:Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані
Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".
Зважаючи як відносно швидко він змінив дохідність (для вас - ціну), можу припустити, що мала місце звичайна помилка. Інакше міг залишити 15.25 % і далі приваблювати клієнтів
Navegantes написав:"А то, что цена менялась в течение понедельника заставляет заподозрить, что попытавшиеся купить в воскресенье по пятничной цене обломались" - це була ціна не п'ятниці, а неділі.
А нету у диевских продавцов цены воскресенья. Потому, что они в субботу-воскресенье не работают. После закрытия торговой сессии в пятницу (около 16:30) меняют цену на понедельничную. Хотя может Бонд и каждый день потихоньку увеличивает. Тогда у него в субботу должно быть формально ещё выгоднее, чем у других.
Navegantes написав:Скоріше за все брокер помилився і в понеділок виправив дані
Это очевидно. Осталось непонятным самое интересное: продавал ли Бонд в понедельник по той цене, что висела ещё утром понедельника или "для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит".
Можливо комусь і вдалося купити. Мені лише раз щастило таким чином зловити різницю в %. Сенс в Дії по Ялті в липні 2023 ставив 18.86%, а в додатку 18.5%. Взяв через Дію, все пройшло нормально, але буквально через годину Сенс вирівняв %.
Navegantes написав:Ви рахуєте дохідність через ціну, я рахую ціну через дохідність. Вам пофіг на дохідність, мені пофіг на ціну. В кінці все одно отримаємо однаковий результат.
Цена и доходность - это две стороны одной медали, взаимозависимые величины. Спорить что главнее - это как про курицу и яйцо. Но есть одно но. Брокеры любят приукрашивать, преувеличивать доходность. Просто для красоты, или по каким другим причинам. Проверить эту цифру - это сложнее, чем просто посмотреть на цену.
Возьмём, к примеру Новую Каховку. ВестИнвест рисует доходность 18% - думаю, что просто врёт. Почти все остальные - указывают доходность честно, в соответствии с их ценой. А вот Приват - откровенно врёт. Рисует 15.25%, хотя на самом деле - доходность равна 15.01%.
Так что цена - более объективный параметр, с ней нельзя мухлевать, в отличие от доходности. Кликабельно:
Ой+ написав:Логіка в тому, що якби там не заходило на сенсівську картку, комісії нема, та і виводити як вже писав легше (без комісії) далі переказувати, чи перевести на пакетну і зняти, витратити і т.д.
Тобто у Сенсу картку вибрали не еПідтримку
Та ні, купляю останнім часом через дію, а там тільки еПідтримка для отримання. Але для мене еПідтримка сенсу привабливіша за приватівську.