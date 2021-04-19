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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 578579580581 Додано: Сер 28 лют, 2024 07:19 mustbe написав: Navegantes написав: Ви рахуєте дохідність через ціну, я рахую ціну через дохідність. Вам пофіг на дохідність, мені пофіг на ціну. В кінці все одно отримаємо однаковий результат. Ви рахуєте дохідність через ціну, я рахую ціну через дохідність. Вам пофіг на дохідність, мені пофіг на ціну. В кінці все одно отримаємо однаковий результат.

Цена и доходность - это две стороны одной медали, взаимозависимые величины.

Спорить что главнее - это как про курицу и яйцо.

Но есть одно но. Брокеры любят приукрашивать, преувеличивать доходность.

Просто для красоты, или по каким другим причинам.

Проверить эту цифру - это сложнее, чем просто посмотреть на цену.



Возьмём, к примеру Новую Каховку.

ВестИнвест рисует доходность 18% - думаю, что просто врёт.

Почти все остальные - указывают доходность честно, в соответствии с их ценой.

А вот Приват - откровенно врёт. Рисует 15.25%, хотя на самом деле - доходность равна 15.01%.



Так что цена - более объективный параметр, с ней нельзя мухлевать, в отличие от доходности.

Кликабельно:

Цена и доходность - это две стороны одной медали, взаимозависимые величины.Спорить что главнее - это как про курицу и яйцо.Но есть одно но. Брокеры любят приукрашивать, преувеличивать доходность.Просто для красоты, или по каким другим причинам.Проверить эту цифру - это сложнее, чем просто посмотреть на цену.Возьмём, к примеру Новую Каховку.ВестИнвест рисует доходность 18% - думаю, что просто врёт.Почти все остальные - указывают доходность честно, в соответствии с их ценой.А вот Приват - откровенно врёт. Рисует 15.25%, хотя на самом деле - доходность равна 15.01%.Так что цена - более объективный параметр, с ней нельзя мухлевать, в отличие от доходности.Кликабельно:



Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %? Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %? Navegantes Повідомлень: 68 З нами з: 22.02.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2024 07:48 NDV написав: В каких облигациях и через кого сейчас лучше всего запарковать гривну до лета, как думаете? В каких облигациях и через кого сейчас лучше всего запарковать гривну до лета, как думаете?



Я б придивився до UA4000229025 (Залізний Порт в Дії) через ICU, 15.65 %, погашення 05/06/24 Я б придивився до UA4000229025 (Залізний Порт в Дії) через ICU, 15.65 %, погашення 05/06/24 Navegantes Повідомлень: 68 З нами з: 22.02.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 578579580581 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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