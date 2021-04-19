Navegantes написав:Ви рахуєте дохідність через ціну, я рахую ціну через дохідність. Вам пофіг на дохідність, мені пофіг на ціну. В кінці все одно отримаємо однаковий результат.
Цена и доходность - это две стороны одной медали, взаимозависимые величины. Спорить что главнее - это как про курицу и яйцо. Но есть одно но. Брокеры любят приукрашивать, преувеличивать доходность. Просто для красоты, или по каким другим причинам. Проверить эту цифру - это сложнее, чем просто посмотреть на цену.
Возьмём, к примеру Новую Каховку. ВестИнвест рисует доходность 18% - думаю, что просто врёт. Почти все остальные - указывают доходность честно, в соответствии с их ценой. А вот Приват - откровенно врёт. Рисует 15.25%, хотя на самом деле - доходность равна 15.01%.
Так что цена - более объективный параметр, с ней нельзя мухлевать, в отличие от доходности. Кликабельно:
Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %?