Navegantes написав:Ви рахуєте дохідність через ціну, я рахую ціну через дохідність. Вам пофіг на дохідність, мені пофіг на ціну. В кінці все одно отримаємо однаковий результат.
Цена и доходность - это две стороны одной медали, взаимозависимые величины. Спорить что главнее - это как про курицу и яйцо. Но есть одно но. Брокеры любят приукрашивать, преувеличивать доходность. Просто для красоты, или по каким другим причинам. Проверить эту цифру - это сложнее, чем просто посмотреть на цену.
Возьмём, к примеру Новую Каховку. ВестИнвест рисует доходность 18% - думаю, что просто врёт. Почти все остальные - указывают доходность честно, в соответствии с их ценой. А вот Приват - откровенно врёт. Рисует 15.25%, хотя на самом деле - доходность равна 15.01%.
Так что цена - более объективный параметр, с ней нельзя мухлевать, в отличие от доходности. Кликабельно:
Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %?
Navegantes написав:Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %?
(1000 - 974.35) / 64 * 365 / 974.35 * 100 = 15.01 64 дня - это вчера было
Попробуйте объяснить - почему сегодня Приват с ценой 974.75 рисует доходность 15.25% ?
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 28 лют, 2024 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Navegantes написав:Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %?
(1000 - 974.35) / 64 * 365 / 974.35 * 100 = 15.01 64 дня - это вчера было
Попробуйте объяснить - почему сегодня Приват с ценой 974.75 рисует доходность 15.25% ?
Все вірно, 974.35 грн відповідає дохідності 15.01 % на 27/02. Чому Приват ставить 15.25 %? Можу припустити, що вони беруть + 1 день до розрахунку. У них така ж ситуація і по Залізному Порту - стоїть 15.75 %, ціна 959,83 грн, але це завтрашня ціна. Можливо, десь у регламенті у них прописана можливість так торгувати. Я ніколи не купував у Привату. Треба дивитись яку вони реально ставлять дату угоди.
Чи стикався хтось з ситуацією коли доларову облігацію не можна продати, якщо до дати погашення залишилось місяць або менше часу? Бо наприклад в Моно, як виявилось, є таке обмеження. Є кілька UA4000227409 (до 2024-03-21), і починаючи з 2024-02-21 в моно їх продаж неможливий. Це нормальна практика чи якесь ноу-хау від Моно? Як в інших брокерах з таким?
Navegantes написав:Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %?
(1000 - 974.35) / 64 * 365 / 974.35 * 100 = 15.01 64 дня - это вчера было
Попробуйте объяснить - почему сегодня Приват с ценой 974.75 рисует доходность 15.25% ?
Все вірно, 974.35 грн відповідає дохідності 15.01 % на 27/02. Чому Приват ставить 15.25 %? Можу припустити, що вони беруть + 1 день до розрахунку. У них така ж ситуація і по Залізному Порту - стоїть 15.75 %, ціна 959,83 грн, але це завтрашня ціна. Можливо, десь у регламенті у них прописана можливість так торгувати. Я ніколи не купував у Привату. Треба дивитись яку вони реально ставлять дату угоди.
Ось знайшов інфо у них на сайті. Це пояснює ваші запитання.
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
Navegantes написав:Все вірно, 974.35 грн відповідає дохідності 15.01 % на 27/02. Чому Приват ставить 15.25 %? Можу припустити, що вони беруть + 1 день до розрахунку. У них така ж ситуація і по Залізному Порту - стоїть 15.75 %, ціна 959,83 грн, але це завтрашня ціна. Можливо, десь у регламенті у них прописана можливість так торгувати. Я ніколи не купував у Привату. Треба дивитись яку вони реально ставлять дату угоди.
То есть - Приват нагло мухлюет при расчёте своей доходности, манипулирует цифрами, подменяет понятия. Думаю, что и не только он один. Потому и говорю, что для покупателя - важна именно цена. А какую там доходность нарисовал брокер - зависит только от его порядочности