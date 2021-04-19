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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 579580581582>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:19

  mustbe написав:
  Navegantes написав:Ви рахуєте дохідність через ціну, я рахую ціну через дохідність. Вам пофіг на дохідність, мені пофіг на ціну. В кінці все одно отримаємо однаковий результат.

Цена и доходность - это две стороны одной медали, взаимозависимые величины.
Спорить что главнее - это как про курицу и яйцо.
Но есть одно но. Брокеры любят приукрашивать, преувеличивать доходность.
Просто для красоты, или по каким другим причинам.
Проверить эту цифру - это сложнее, чем просто посмотреть на цену.

Возьмём, к примеру Новую Каховку.
ВестИнвест рисует доходность 18% - думаю, что просто врёт.
Почти все остальные - указывают доходность честно, в соответствии с их ценой.
А вот Приват - откровенно врёт. Рисует 15.25%, хотя на самом деле - доходность равна 15.01%.

Так что цена - более объективный параметр, с ней нельзя мухлевать, в отличие от доходности.
Кликабельно:
Зображення


Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:48

  NDV написав:В каких облигациях и через кого сейчас лучше всего запарковать гривну до лета, как думаете?


Я б придивився до UA4000229025 (Залізний Порт в Дії) через ICU, 15.65 %, погашення 05/06/24
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:01

  Navegantes написав:Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %?

(1000 - 974.35) / 64 * 365 / 974.35 * 100 = 15.01
64 дня - это вчера было

Попробуйте объяснить - почему сегодня Приват с ценой 974.75 рисует доходность 15.25% ?
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 28 лют, 2024 10:12, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:12

Re: Ринок ОВДП

Почему 365? Год то высокосный - должно быть 366
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:33

Re: Ринок ОВДП

Сегодня всем рекомендую в Сенсе погашение февраль 27, именно сегодня, нулевое НКД
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:11

  mustbe написав:
  Navegantes написав:Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %?

(1000 - 974.35) / 64 * 365 / 974.35 * 100 = 15.01
64 дня - это вчера было

Попробуйте объяснить - почему сегодня Приват с ценой 974.75 рисует доходность 15.25% ?


Все вірно, 974.35 грн відповідає дохідності 15.01 % на 27/02. Чому Приват ставить 15.25 %? Можу припустити, що вони беруть + 1 день до розрахунку.
У них така ж ситуація і по Залізному Порту - стоїть 15.75 %, ціна 959,83 грн, але це завтрашня ціна. Можливо, десь у регламенті у них прописана можливість так торгувати. Я ніколи не купував у Привату. Треба дивитись яку вони реально ставлять дату угоди.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:14

Чи стикався хтось з ситуацією коли доларову облігацію не можна продати, якщо до дати погашення залишилось місяць або менше часу?
Бо наприклад в Моно, як виявилось, є таке обмеження.
Є кілька UA4000227409 (до 2024-03-21), і починаючи з 2024-02-21 в моно їх продаж неможливий.
Це нормальна практика чи якесь ноу-хау від Моно? Як в інших брокерах з таким?
volomiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:14

  Navegantes написав:
  mustbe написав:
  Navegantes написав:Бонд сьогодні також по 974,35 грн (15.25 %) пропонує Н. Каховку. Купуємо 100 шт, платимо 97 435 грн, 63 дні до погашення (у вас в таблиці чомусь 64), отримуємо 100 000 грн. Дохід 2 565 грн, 2.63 % за 63 дні, в річному вимірі 15.25 %. Як у вас вийшло 15.01 %?

(1000 - 974.35) / 64 * 365 / 974.35 * 100 = 15.01
64 дня - это вчера было

Попробуйте объяснить - почему сегодня Приват с ценой 974.75 рисует доходность 15.25% ?


Все вірно, 974.35 грн відповідає дохідності 15.01 % на 27/02. Чому Приват ставить 15.25 %? Можу припустити, що вони беруть + 1 день до розрахунку.
У них така ж ситуація і по Залізному Порту - стоїть 15.75 %, ціна 959,83 грн, але це завтрашня ціна. Можливо, десь у регламенті у них прописана можливість так торгувати. Я ніколи не купував у Привату. Треба дивитись яку вони реально ставлять дату угоди.


Ось знайшов інфо у них на сайті. Це пояснює ваші запитання.

Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:19

свіжа бумага. USD

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000230106/
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:31

  Navegantes написав:Все вірно, 974.35 грн відповідає дохідності 15.01 % на 27/02. Чому Приват ставить 15.25 %? Можу припустити, що вони беруть + 1 день до розрахунку.
У них така ж ситуація і по Залізному Порту - стоїть 15.75 %, ціна 959,83 грн, але це завтрашня ціна. Можливо, десь у регламенті у них прописана можливість так торгувати. Я ніколи не купував у Привату. Треба дивитись яку вони реально ставлять дату угоди.

То есть - Приват нагло мухлюет при расчёте своей доходности, манипулирует цифрами, подменяет понятия.
Думаю, что и не только он один.
Потому и говорю, что для покупателя - важна именно цена.
А какую там доходность нарисовал брокер - зависит только от его порядочности
mustbe
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  #<1 ... 579580581582>
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