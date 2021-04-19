mustbe написав:Navegantes написав:Все вірно, 974.35 грн відповідає дохідності 15.01 % на 27/02. Чому Приват ставить 15.25 %? Можу припустити, що вони беруть + 1 день до розрахунку.
У них така ж ситуація і по Залізному Порту - стоїть 15.75 %, ціна 959,83 грн, але це завтрашня ціна. Можливо, десь у регламенті у них прописана можливість так торгувати. Я ніколи не купував у Привату. Треба дивитись яку вони реально ставлять дату угоди.
То есть - Приват нагло мухлюет при расчёте своей доходности, манипулирует цифрами, подменяет понятия.
Думаю, что и не только он один.
Потому и говорю, что для покупателя - важна именно цена.
А какую там доходность нарисовал брокер - зависит только от его порядочности
Кожен залишається при своїй думці) Не сказав би, що Приват нагло мухлює, просто тонко додає 1 день до розрахунку, про що і вказує в регламенті.