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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 лют, 2024 11:36
mustbe написав: Navegantes написав:
Все вірно, 974.35 грн відповідає дохідності 15.01 % на 27/02. Чому Приват ставить 15.25 %? Можу припустити, що вони беруть + 1 день до розрахунку.
У них така ж ситуація і по Залізному Порту - стоїть 15.75 %, ціна 959,83 грн, але це завтрашня ціна. Можливо, десь у регламенті у них прописана можливість так торгувати. Я ніколи не купував у Привату. Треба дивитись яку вони реально ставлять дату угоди.
То есть - Приват нагло мухлюет при расчёте своей доходности, манипулирует цифрами, подменяет понятия.
Думаю, что и не только он один.
Потому и говорю, что для покупателя - важна именно цена.
А какую там доходность нарисовал брокер - зависит только от его порядочности
Кожен залишається при своїй думці) Не сказав би, що Приват нагло мухлює, просто тонко додає 1 день до розрахунку, про що і вказує в регламенті.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:39
vadymbanker написав:
Сегодня всем рекомендую в Сенсе погашение февраль 27, именно сегодня, нулевое НКД
Да толку що нульовий НКД сьогодні. 19.1 % на 3-х річні папери малувато, як на мене
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:08
Navegantes написав: vadymbanker написав:
Сегодня всем рекомендую в Сенсе погашение февраль 27, именно сегодня, нулевое НКД
Да толку що нульовий НКД сьогодні. 19.1 % на 3-х річні папери малувато, як на мене
Правильно. Всем их покупать в ICU! Там 19.2% дают.
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