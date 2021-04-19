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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 лют, 2024 11:36
mustbe написав: Navegantes написав:
Все вірно, 974.35 грн відповідає дохідності 15.01 % на 27/02. Чому Приват ставить 15.25 %? Можу припустити, що вони беруть + 1 день до розрахунку.
У них така ж ситуація і по Залізному Порту - стоїть 15.75 %, ціна 959,83 грн, але це завтрашня ціна. Можливо, десь у регламенті у них прописана можливість так торгувати. Я ніколи не купував у Привату. Треба дивитись яку вони реально ставлять дату угоди.
То есть - Приват нагло мухлюет при расчёте своей доходности, манипулирует цифрами, подменяет понятия.
Думаю, что и не только он один.
Потому и говорю, что для покупателя - важна именно цена.
А какую там доходность нарисовал брокер - зависит только от его порядочности
Кожен залишається при своїй думці) Не сказав би, що Приват нагло мухлює, просто тонко додає 1 день до розрахунку, про що і вказує в регламенті.
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Navegantes
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:39
vadymbanker написав:
Сегодня всем рекомендую в Сенсе погашение февраль 27, именно сегодня, нулевое НКД
Да толку що нульовий НКД сьогодні. 19.1 % на 3-х річні папери малувато, як на мене
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Navegantes
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:08
Navegantes написав: vadymbanker написав:
Сегодня всем рекомендую в Сенсе погашение февраль 27, именно сегодня, нулевое НКД
Да толку що нульовий НКД сьогодні. 19.1 % на 3-х річні папери малувато, як на мене
Правильно. Всем их покупать в ICU! Там 19.2% дают.
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moveton
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:15
moveton написав: Navegantes написав: vadymbanker написав:
Сегодня всем рекомендую в Сенсе погашение февраль 27, именно сегодня, нулевое НКД
Да толку що нульовий НКД сьогодні. 19.1 % на 3-х річні папери малувато, як на мене
Правильно. Всем их покупать в ICU! Там 19.2% дают.
Ну і що ви цим коментарем хотіли сказати?
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Navegantes
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Додано: Сер 28 лют, 2024 18:29
Navegantes написав: moveton написав: Navegantes написав:
Да толку що нульовий НКД сьогодні. 19.1 % на 3-х річні папери малувато, як на мене
Правильно. Всем их покупать в ICU! Там 19.2% дают.
Ну і що ви цим коментарем хотіли сказати?
Ровно то, что написал? Для тех, кому мало 19.1%, говорю где можно взять более доходные. А если кто ещё какие-то более доходные трёхлетние бумаги знает и поэтому в них вкладывается вместо UA4000229116 у ICU, так я только рад буду, если эти люди поделятся инфой где брать.
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moveton
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Додано: Сер 28 лют, 2024 18:35
Ну і що ви цим коментарем хотіли сказати?[/quote]
Ровно то, что написал? Для тех, кому мало 19.1%, говорю где можно взять более доходные. А если кто ещё какие-то более доходные трёхлетние бумаги знает и поэтому в них вкладывается вместо UA4000229116 у ICU, так я только рад буду, если эти люди поделятся инфой где брать.[/quote]
на первинному аук-ні?
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greenozon
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Додано: Сер 28 лют, 2024 18:39
moveton написав:
Ровно то, что написал? Для тех, кому мало 19.1%, говорю где можно взять более доходные. А если кто ещё какие-то более доходные трёхлетние бумаги знает и поэтому в них вкладывается вместо UA4000229116 у ICU, так я только рад буду, если эти люди поделятся инфой где брать.
Тоже мне бином Ньютона.
UA4000207518 - 2027-05-26
Иса рисует 19.25%, чем не вариант ?
А если считать их как SIM, а не YTM - получается 19.60%, красота же
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mustbe
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Додано: Сер 28 лют, 2024 18:40
greenozon написав:
на первинному аук-ні?
Хороший вариант. Для солидных людей.
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moveton
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Додано: Сер 28 лют, 2024 18:43
mustbe написав:
UA4000207518 - 2027-05-26
Иса рисует 19.25%, чем не вариант ?
А если считать их как SIM, а не YTM - получается 19.60%, красота же
Это уже 3.25 летние
Не сравнимые вещи. А как это получилось SIM больше YTM?
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moveton
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Додано: Сер 28 лют, 2024 18:52
moveton написав: mustbe написав:
UA4000207518 - 2027-05-26
Иса рисует 19.25%, чем не вариант ?
А если считать их как SIM, а не YTM - получается 19.60%, красота же
Это уже 3.25 летние
Не сравнимые вещи.
А как это получилось SIM больше YTM?
Сам удивился, что SIM получился больше YTM.
Скорее всего - иса просто ошибся, но (к удивлению) не в свою пользу
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mustbe
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