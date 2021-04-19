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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 580581582583
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 00:29

  mustbe написав:
  moveton написав:
  mustbe написав:UA4000207518 - 2027-05-26
Иса рисует 19.25%, чем не вариант ?
А если считать их как SIM, а не YTM - получается 19.60%, красота же

Это уже 3.25 летние :) Не сравнимые вещи.
А как это получилось SIM больше YTM?

Сам удивился, что SIM получился больше YTM.
Скорее всего - иса просто ошибся, но (к удивлению) не в свою пользу

Не ICU. Онлайн калькулятор тоже выдал 19.25% YTM. А простой мой - примерно (мог немножко со днями промахнуться) 19.57% SIM. Похоже, что это нормально для бумаг, продающихся с дисконтом. Если в том же калькуляторе перенести все выплаты на конец срока, т.е. получить 26.05.2027 1342.65 с облигации при покупке её 28.02.2024 за 821.1, то он вообще показывает 16.38403% YTM, хотя SIM от этого не меняется. Но это и правильно, если YTM - это сложный процент. (1.16384 ^ 3.245 - 1) = 63.6% Что и соответствует реальной полной прибыли за весь срок (1342.65 / 821.1 - 1).
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 08:11

Ну і що ви цим коментарем хотіли сказати?[/quote]
Ровно то, что написал? Для тех, кому мало 19.1%, говорю где можно взять более доходные. А если кто ещё какие-то более доходные трёхлетние бумаги знает и поэтому в них вкладывается вместо UA4000229116 у ICU, так я только рад буду, если эти люди поделятся инфой где брать.[/quote]

Я зрозумів. Розбалували мене, мабуть, минулорічні купівлі під 19.14 % - 23.50 % для UA226450, , UA227656, UA207518. Можливо, пройде ще трохи часу і буду радий взяти під 19.1-19.2 % 3-річні папери. Якщо такі ще будуть.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:38

  Navegantes написав:Я зрозумів. Розбалували мене, мабуть, минулорічні купівлі під 19.14 % - 23.50 % для UA226450, , UA227656, UA207518. Можливо, пройде ще трохи часу і буду радий взяти під 19.1-19.2 % 3-річні папери. Якщо такі ще будуть.

Кто знает. Т.е. трёх+ летние и сейчас доходнее номинала потому, что не все верят, что до 2027 года доживём без кратного девала. Посмотрим куда маятник настроений качнётся. А вообще для любителей больших цифр доходности евробонды есть. Вон, на bond.ua: заплати сейчас 15к гривен и уже через полгода у них погашение в $1000 :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:59

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Онлайн калькулятор тоже выдал 19.25% YTM.

теж потикав цей кальлулятор, але на цифру не вийшов
можете показати свій приклад заповнення к-ра на скріні? дякую наперед
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:10

  greenozon написав:
  moveton написав:Онлайн калькулятор тоже выдал 19.25% YTM.

теж потикав цей кальлулятор, але на цифру не вийшов
можете показати свій приклад заповнення к-ра на скріні? дякую наперед

Тупо забил график выплат и цену на 28 февраля. Ну вот на день позже по сегодняшней цене. Доходность примерно та же.

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moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:22

Re: Ринок ОВДП

Длинные в ICU стали дороже чем в Сенс.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:57

ага, сьогодні впали 0.15% 27й рік обидві
хоча я вже бачив 27го більше є випусків (3?)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:28

Ростемо потрошки, навіть в страшний час війни із відвічним московським ворогом!

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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:32

  vovabelokon99 написав:
  anmyronyuk1 написав:Нагадайте, будь ласка, таблички з котируваннями ОВДП на вторинці.

https://uainvest.com.ua/ukrbonds


Приветствую, у всех так - последнее обновление стоимости 01,04 марта.
Кеш чистил.
Поломалась хорошая табличка :(
clk
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:25

  clk написав:
  vovabelokon99 написав:
  anmyronyuk1 написав:Нагадайте, будь ласка, таблички з котируваннями ОВДП на вторинці.

https://uainvest.com.ua/ukrbonds


Приветствую, у всех так - последнее обновление стоимости 01,04 марта.
Кеш чистил.
Поломалась хорошая табличка :(

Так же :(
vovabelokon99
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