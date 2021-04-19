але деякі бумаги не показують деталей
наприклад
пуста сторінка
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 бер, 2024 23:53
Для більшості брокерів дані оновились!
але деякі бумаги не показують деталей
наприклад
пуста сторінка
Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:39
Re: Ринок ОВДП
Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:58
nekefer це плакат для роботяг на заводі, тіпа вона на роботі робить бомби, на зп купляє облігації.
І зараз вдома і по гаражам багато людей роблять дрони, гугліть victory drones, долучайтесь і паяйте теж, майорам плювати.
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