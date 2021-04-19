|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 бер, 2024 23:53
Для більшості брокерів дані оновились!
але деякі бумаги не показують деталей
наприклад https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230452
пуста сторінка
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16066
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 1581 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:58
nekefer це плакат для роботяг на заводі, тіпа вона на роботі робить бомби, на зп купляє облігації.
І зараз вдома і по гаражам багато людей роблять дрони, гугліть victory drones, долучайтесь і паяйте теж, майорам плювати.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 594
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:30
а ще можна надрукувати Перемогу над ворогом!https://drukarmy.org.ua/ua
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16066
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 1581 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Нед 10 бер, 2024 16:55
https://interfax.com.ua/news/economic/972481.html
Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями
реструктуризація гривневого боргу малоймовірна, оскільки він здебільшого належить Нацбанку України (НБУ) і вітчизняним банкам, половина з яких перебуває в державній власності
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 бер, 2024 17:03
nekefer написав:
https://interfax.com.ua/news/economic/972481.html
Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями
реструктуризація гривневого боргу малоймовірна, оскільки він здебільшого належить Нацбанку України (НБУ) і вітчизняним банкам, половина з яких перебуває в державній власності
И шо тут нового?
По евробондам реструктуризация ожидаемо.По гривневым обязательствам - выплаты.Тоже стандартно.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 984
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|78757
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|