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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:53

Для більшості брокерів дані оновились!

але деякі бумаги не показують деталей

наприклад https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230452
пуста сторінка
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:39

Re: Ринок ОВДП

Зображення
а если в наше время заявить что делаешь бомбы через сколько минут придёт дядя майор? :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:58

nekefer це плакат для роботяг на заводі, тіпа вона на роботі робить бомби, на зп купляє облігації.


І зараз вдома і по гаражам багато людей роблять дрони, гугліть victory drones, долучайтесь і паяйте теж, майорам плювати.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:30

а ще можна надрукувати Перемогу над ворогом!

https://drukarmy.org.ua/ua
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 16:55

Re: Ринок ОВДП

https://interfax.com.ua/news/economic/972481.html
Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями

реструктуризація гривневого боргу малоймовірна, оскільки він здебільшого належить Нацбанку України (НБУ) і вітчизняним банкам, половина з яких перебуває в державній власності
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:03

  nekefer написав:https://interfax.com.ua/news/economic/972481.html
Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями

реструктуризація гривневого боргу малоймовірна, оскільки він здебільшого належить Нацбанку України (НБУ) і вітчизняним банкам, половина з яких перебуває в державній власності


И шо тут нового?
По евробондам реструктуризация ожидаемо.По гривневым обязательствам - выплаты.Тоже стандартно.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:52

Re: Ринок ОВДП

А доларові ОВДП? Гривнею по курсу НБУ?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:40

  Дюрі-бачі написав:А доларові ОВДП? Гривнею по курсу НБУ?


Не.Пока что :)


З.ы.: А евро то да ))
Шутка если шо.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:59

Re: Ринок ОВДП

  посетитель написав:реструктуризация ожидаемо


так дефолт чи рестракшн?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 19:10

  greenozon написав:
  посетитель написав:реструктуризация ожидаемо


так дефолт чи рестракшн?


Ожидают что реструктуризация(кабмин).Если договорятся.Если не договорятся то ожидают дефолт.Короче ожидаемо всё и без неожиданностей)
Хотя не, неожиданностью будет если не договорятся, и возьмут и выплатят ))

В принципе вам не один хрен) это ж по евробондам.Не, ну если у вас евробонды то да.

З.ы.: агенство считает что "Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями".
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