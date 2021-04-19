Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 бер, 2024 23:53
Для більшості брокерів дані оновились!
але деякі бумаги не показують деталей
наприклад
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230452
пуста сторінка
greenozon
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nekefer
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:58
nekefer це плакат для роботяг на заводі, тіпа вона на роботі робить бомби, на зп купляє облігації. І зараз вдома і по гаражам багато людей роблять дрони, гугліть victory drones, долучайтесь і паяйте теж, майорам плювати.
adj
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:30
а ще можна надрукувати Перемогу над ворогом!
https://drukarmy.org.ua/ua
greenozon
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Додано: Нед 10 бер, 2024 16:55
https://interfax.com.ua/news/economic/972481.html
Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми
зовнішніми комерційними зобов'язаннями
реструктуризація
гривневого боргу малоймовірна, оскільки він здебільшого належить Нацбанку України (НБУ) і вітчизняним банкам, половина з яких перебуває в державній власності
nekefer
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Додано: Нед 10 бер, 2024 17:03
nekefer написав:
https://interfax.com.ua/news/economic/972481.html
Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми
зовнішніми комерційними зобов'язаннями
реструктуризація
гривневого боргу малоймовірна, оскільки він здебільшого належить Нацбанку України (НБУ) і вітчизняним банкам, половина з яких перебуває в державній власності
И шо тут нового?
По евробондам реструктуризация ожидаемо.По гривневым обязательствам - выплаты.Тоже стандартно.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 17:52
А доларові ОВДП? Гривнею по курсу НБУ?
Дюрі-бачі
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Додано: Нед 10 бер, 2024 18:40
Дюрі-бачі написав:
А доларові ОВДП? Гривнею по курсу НБУ?
Не.Пока что
З.ы.: А евро то да ))
Шутка если шо.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 18:59
посетитель написав:
реструктуризация ожидаемо
так дефолт чи рестракшн?
greenozon
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Додано: Нед 10 бер, 2024 19:10
greenozon написав: посетитель написав:
реструктуризация ожидаемо
так дефолт чи рестракшн?
Ожидают что реструктуризация(кабмин).Если договорятся.Если не договорятся то ожидают дефолт.Короче ожидаемо всё и без неожиданностей)
Хотя не, неожиданностью будет если не договорятся, и возьмут и выплатят ))
В принципе вам не один хрен) это ж по евробондам.Не, ну если у вас евробонды то да.
З.ы.: агенство считает что "Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями".
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