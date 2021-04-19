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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 582583584585
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 22:28

  greenozon написав:
  посетитель написав:реструктуризация ожидаемо


так дефолт чи рестракшн?

кредиторы должны согласится на новые условия, т.е. согласиться сидеть без денег
если они не согласятся, а минфин не заплатит это дефолт, именно этот вариант наиболее вероятный
если дефолт значит почти все институционалы не смогут кредитовать Украину, только гранты, подарки
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 22:34

Re: Ринок ОВДП

  nekefer написав:если они не согласятся, а минфин не заплатит это дефолт, именно этот вариант наиболее вероятный

Каким методом высчитывалась вероятность? 3П (пол-палец-потолок)?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 00:05

nekefer у нас є приклад дефолту нафтогазу і потім реструктуризація, саме в такому порядку, тому це теж можливо.

Україна вже і не може позичати гроші через євробонди, респектабельні брокери забрали навіть старі папери з торгів. Тому гірше вже не буде. По суті тут вже дефолт, просто торги йдуть за повернення на борговий ринок в майбутньому, після війни. Для цього треба по "хорошому" домовитись з тримачами старих боргів щоб їх не образити, бо це запам'ятають на довго.
adj
 
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