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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 бер, 2024 22:28
greenozon написав: посетитель написав:
реструктуризация ожидаемо
так дефолт чи рестракшн?
кредиторы должны согласится на новые условия, т.е. согласиться сидеть без денег
если они не согласятся, а минфин не заплатит это дефолт, именно этот вариант наиболее вероятный
если дефолт значит почти все институционалы не смогут кредитовать Украину, только гранты, подарки
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nekefer
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Додано: Нед 10 бер, 2024 22:34
nekefer написав:
если они не согласятся, а минфин не заплатит это дефолт, именно этот вариант наиболее вероятный
Каким методом высчитывалась вероятность? 3П (пол-палец-потолок)?
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moveton
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Додано: Пон 11 бер, 2024 00:05
nekefer у нас є приклад дефолту нафтогазу і потім реструктуризація, саме в такому порядку, тому це теж можливо.
Україна вже і не може позичати гроші через євробонди, респектабельні брокери забрали навіть старі папери з торгів. Тому гірше вже не буде. По суті тут вже дефолт, просто торги йдуть за повернення на борговий ринок в майбутньому, після війни. Для цього треба по "хорошому" домовитись з тримачами старих боргів щоб їх не образити, бо це запам'ятають на довго.
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adj
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