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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 16:56

  lara_08 написав:
  посетитель написав:
  Ferlakur написав:ICU выплатила только что

Ага, мені теж.Тільки не на той банк.Барани бл...

Який вказали при покупці через дію, туди вони і платять. В мене все правильно поприходило.

Це ви за себе кажете.А у мене вказав один, а відправили на інший.
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 16:58

Re: Ринок ОВДП

  посетитель написав:А у мене вказав один, а відправили на інший.

Дуже цікаво, як вони дізналися про ваш інший рахунок?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 17:03

  edgar_po написав:
  посетитель написав:А у мене вказав один, а відправили на інший.

Дуже цікаво, як вони дізналися про ваш інший рахунок?

Та я коли перший раз купував указал моно.Тепер знов туда шлють не дивлячись що на інших покупках інший банк.
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 22:49

Re: Ринок ОВДП

В мене повернення на Тасю - немає виплат
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