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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 бер, 2024 16:56
lara_08 написав: посетитель написав: Ferlakur написав:
ICU выплатила только что
Ага, мені теж.Тільки не на той банк.Барани бл...
Який вказали при покупці через дію, туди вони і платять. В мене все правильно поприходило.
Це ви за себе кажете.А у мене вказав один, а відправили на інший.
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Додано: Сер 13 бер, 2024 16:58
посетитель написав:
А у мене вказав один, а відправили на інший.
Дуже цікаво, як вони дізналися про ваш інший рахунок?
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Додано: Сер 13 бер, 2024 17:03
edgar_po написав: посетитель написав:
А у мене вказав один, а відправили на інший.
Дуже цікаво, як вони дізналися про ваш інший рахунок?
Та я коли перший раз купував указал моно.Тепер знов туда шлють не дивлячись що на інших покупках інший банк.
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Додано: Сер 13 бер, 2024 22:49
В мене повернення на Тасю - немає виплат
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