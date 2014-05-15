RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 587588589590>
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 16:56

  lara_08 написав:
  посетитель написав:
  Ferlakur написав:ICU выплатила только что

Ага, мені теж.Тільки не на той банк.Барани бл...

Який вказали при покупці через дію, туди вони і платять. В мене все правильно поприходило.

Це ви за себе кажете.А у мене вказав один, а відправили на інший.
посетитель
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 16:58

Re: Ринок ОВДП

  посетитель написав:А у мене вказав один, а відправили на інший.

Дуже цікаво, як вони дізналися про ваш інший рахунок?
edgar_po
 
Повідомлень: 403
З нами з: 09.04.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 17:03

  edgar_po написав:
  посетитель написав:А у мене вказав один, а відправили на інший.

Дуже цікаво, як вони дізналися про ваш інший рахунок?

Та я коли перший раз купував указал моно.Тепер знов туда шлють не дивлячись що на інших покупках інший банк.
посетитель
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 22:49

Re: Ринок ОВДП

В мене повернення на Тасю - немає виплат
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4156
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 10:12

  посетитель написав:
  edgar_po написав:
  посетитель написав:А у мене вказав один, а відправили на інший.

Дуже цікаво, як вони дізналися про ваш інший рахунок?

Та я коли перший раз купував указал моно.Тепер знов туда шлють не дивлячись що на інших покупках інший банк.

Аналогічно, Кінто на моно закинув, хоча остання купівля була на інший банк
Boundless
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:13

Re: Ринок ОВДП

До відома, ICU:
По вчорашнім невиплатам написав листа. По одному банку тиша, по іншому виплатили на одну облігацію менше. Такий собі сервіс
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4156
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:44

Re: Ринок ОВДП

  2XL написав:По одному банку тиша

Тазик что ли? Он всегда такой. Можно эту тему в даты предыдущих погашений посмотреть и много про это прочитать. Все давно в курсе. И что кто-то обязательно в следующий раз на него закажет и станет возмущаться: тоже :lol:

  2XL написав:по іншому виплатили на одну облігацію менше.

Странно. Я ещё понимаю где-то на копейку не угадать, но чтобы на целую бумагу - это перебор. Не замечал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4336
З нами з: 23.03.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 13:50

Re: Ринок ОВДП

У меня за 10 не заплатили вчера (за 24 заплатили - в этот же банк)... написала в ICU - тишина...жду...
vililit
 
Повідомлень: 92
З нами з: 15.12.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:04

  2XL написав:До відома, ICU:
По вчорашнім невиплатам написав листа. По одному банку тиша, по іншому виплатили на одну облігацію менше. Такий собі сервіс

з ІКУ може бути два вар-та
1. Покупка обліжек через Дію. Тоді виплата була вчора на єПідримку, що була вказана при останній покупці.
2. Покупка обліжек безпосередньо у самій ІКУ. Тоді гроші повернулися на ваш баланс в ІКУ сьогодні ранком до 11:00 і вам потрібно самостійно вивести їх на довірений рах-ок... або перерозміститися на інші обліжки.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5183
З нами з: 05.05.21
Подякував: 397 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:06

НБУ знизив обліковку
15 -> 14.5%

значить...
доходності по бумагам будуть далі падати


закупаємся :)
greenozon
 
Повідомлень: 16086
З нами з: 01.06.14
Подякував: 413 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 587588589590>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 79174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11575)
14.03.2024 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.