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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 бер, 2024 16:56
lara_08 написав: посетитель написав: Ferlakur написав:
ICU выплатила только что
Ага, мені теж.Тільки не на той банк.Барани бл...
Який вказали при покупці через дію, туди вони і платять. В мене все правильно поприходило.
Це ви за себе кажете.А у мене вказав один, а відправили на інший.
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Додано: Сер 13 бер, 2024 16:58
посетитель написав:
А у мене вказав один, а відправили на інший.
Дуже цікаво, як вони дізналися про ваш інший рахунок?
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edgar_po
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Додано: Сер 13 бер, 2024 17:03
edgar_po написав: посетитель написав:
А у мене вказав один, а відправили на інший.
Дуже цікаво, як вони дізналися про ваш інший рахунок?
Та я коли перший раз купував указал моно.Тепер знов туда шлють не дивлячись що на інших покупках інший банк.
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Додано: Сер 13 бер, 2024 22:49
В мене повернення на Тасю - немає виплат
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Додано: Чет 14 бер, 2024 10:12
посетитель написав: edgar_po написав: посетитель написав:
А у мене вказав один, а відправили на інший.
Дуже цікаво, як вони дізналися про ваш інший рахунок?
Та я коли перший раз купував указал моно.Тепер знов туда шлють не дивлячись що на інших покупках інший банк.
Аналогічно, Кінто на моно закинув, хоча остання купівля була на інший банк
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Додано: Чет 14 бер, 2024 13:13
До відома, ICU:
По вчорашнім невиплатам написав листа. По одному банку тиша, по іншому виплатили на одну облігацію менше. Такий собі сервіс
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Додано: Чет 14 бер, 2024 13:44
2XL написав:
По одному банку тиша
Тазик что ли? Он всегда такой. Можно эту тему в даты предыдущих погашений посмотреть и много про это прочитать. Все давно в курсе. И что кто-то обязательно в следующий раз на него закажет и станет возмущаться: тоже
2XL написав:
по іншому виплатили на одну облігацію менше.
Странно. Я ещё понимаю где-то на копейку не угадать, но чтобы на целую бумагу - это перебор. Не замечал.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 13:50
У меня за 10 не заплатили вчера (за 24 заплатили - в этот же банк)... написала в ICU - тишина...жду...
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vililit
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Додано: Чет 14 бер, 2024 14:04
2XL написав:
До відома, ICU:
По вчорашнім невиплатам написав листа. По одному банку тиша, по іншому виплатили на одну облігацію менше. Такий собі сервіс
з ІКУ може бути два вар-та
1. Покупка обліжек через Дію. Тоді виплата була вчора на єПідримку, що була вказана при останній покупці.
2. Покупка обліжек безпосередньо у самій ІКУ. Тоді гроші повернулися на ваш баланс в ІКУ сьогодні ранком до 11:00 і вам потрібно самостійно вивести їх на довірений рах-ок... або перерозміститися на інші обліжки.
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Додано: Чет 14 бер, 2024 14:06
НБУ знизив обліковку
15 -> 14.5%
значить...
доходності по бумагам будуть далі падати
закупаємся
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greenozon
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