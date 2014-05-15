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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:23

  greenozon написав:НБУ знизив обліковку
15 -> 14.5%

значить...
доходності по бумагам будуть далі падати


закупаємся :)


Там та ставка до лампочки, что она показывает хз.К реальности отношения мало имеет.Вообще странная ситуация сложилась.Учетная ставка 14,5%, а трехмесячным депсертификаты для банков, НБУ размещает под 19%.Конечно у банков рекордные прибыли и нафиг не впали те клиенты.


Но да, населению и прочим лохам ставки по овгз снизят.

З.ы.: объявили что по депсертификатам тоже снизят.Будет 17.5%.Вот это как раз и будет иметь влияние.А не на данный момент теоретическая фетишная учётная ставка.
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:31

Amethyst
бывает еще, что купил в Дии, указал номер карты е-пидтримка одного банка, а звонят и говорят, что перечислили на е-пидтримку в другой банк, смортришь на эту карту е пидтримка дургого банка, а деньги не там, а на еще другой карте .. квест. Хорошо, что нашлись, но вспоминается история про ложечки...
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