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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 587588589590 Додано: Чет 14 бер, 2024 14:23 greenozon написав: НБУ знизив обліковку

15 -> 14.5%



значить...

доходності по бумагам будуть далі падати





закупаємся НБУ знизив обліковку15 -> 14.5%значить...доходності по бумагам будуть далі падатизакупаємся



Там та ставка до лампочки, что она показывает хз.К реальности отношения мало имеет.Вообще странная ситуация сложилась.Учетная ставка 14,5%, а трехмесячным депсертификаты для банков, НБУ размещает под 19%.Конечно у банков рекордные прибыли и нафиг не впали те клиенты.





Но да, населению и прочим лохам ставки по овгз снизят.



З.ы.: объявили что по депсертификатам тоже снизят.Будет 17.5%.Вот это как раз и будет иметь влияние.А не на данный момент теоретическая фетишная учётная ставка. Там та ставка до лампочки, что она показывает хз.К реальности отношения мало имеет.Вообще странная ситуация сложилась.Учетная ставка 14,5%, а трехмесячным депсертификаты для банков, НБУ размещает под 19%.Конечно у банков рекордные прибыли и нафиг не впали те клиенты.Но да, населению и прочим лохам ставки по овгз снизят.З.ы.: объявили что по депсертификатам тоже снизят.Будет 17.5%.Вот это как раз и будет иметь влияние.А не на данный момент теоретическая фетишная учётная ставка. Востаннє редагувалось посетитель в Чет 14 бер, 2024 14:45, всього редагувалось 2 разів. посетитель Повідомлень: 1002 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 бер, 2024 14:31 Amethyst

бывает еще, что купил в Дии, указал номер карты е-пидтримка одного банка, а звонят и говорят, что перечислили на е-пидтримку в другой банк, смортришь на эту карту е пидтримка дургого банка, а деньги не там, а на еще другой карте .. квест. Хорошо, что нашлись, но вспоминается история про ложечки... vililit Повідомлень: 92 З нами з: 15.12.16 Подякував: 12 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 587588589590 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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