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#<1 ... 588589590591 Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:30 moveton яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках?

Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють) adj Повідомлень: 600 З нами з: 08.04.22 Подякував: 78 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:52 Re: Ринок ОВДП moveton написав: 2XL написав: По одному банку тиша По одному банку тиша

Тазик что ли? Он всегда такой. Можно эту тему в даты предыдущих погашений посмотреть и много про это прочитать. Все давно в курсе. И что кто-то обязательно в следующий раз на него закажет и станет возмущаться: тоже



2XL написав: по іншому виплатили на одну облігацію менше. по іншому виплатили на одну облігацію менше.

Странно. Я ещё понимаю где-то на копейку не угадать, но чтобы на целую бумагу - это перебор. Не замечал. Тазик что ли? Он всегда такой. Можно эту тему в даты предыдущих погашений посмотреть и много про это прочитать. Все давно в курсе. И что кто-то обязательно в следующий раз на него закажет и станет возмущаться: тожеСтранно. Я ещё понимаю где-то на копейку не угадать, но чтобы на целую бумагу - это перебор. Не замечал. Дарма наговорив на банк, це я обрахувався на одну облігацію.

Просто треба вчасно виплачувати, як інші. Тоді не буде калькулятор сбоїті ) Дарма наговорив на банк, це я обрахувався на одну облігацію.Просто треба вчасно виплачувати, як інші. Тоді не буде калькулятор сбоїті ) 2XL

Повідомлень: 4157 З нами з: 13.12.12 Подякував: 751 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:21 adj написав: moveton яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках?

Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють) яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках?Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють)

СБУ которая наводчиков ракет и беспилотников ловит. Может и по заданию офиса, то я не в курсе. Может и Притула - это ноунейм и всё у него покрадено (хотя тот же контрик мне утверждал обратное). Я просто отметил, что Минфин считает, что облигации - это взнос в поражении России, а контрразведка СБУ считает, что нет. Все брешут, само собой СБУ которая наводчиков ракет и беспилотников ловит. Может и по заданию офиса, то я не в курсе. Может и Притула - это ноунейм и всё у него покрадено (хотя тот же контрик мне утверждал обратное). Я просто отметил, что Минфин считает, что облигации - это взнос в поражении России, а контрразведка СБУ считает, что нет. Все брешут, само собой moveton

Повідомлень: 4340 З нами з: 23.03.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 481 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 588589590591 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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