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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:30
moveton яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках?
Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють)
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:52
moveton написав: 2XL написав:
По одному банку тиша
Тазик что ли? Он всегда такой. Можно эту тему в даты предыдущих погашений посмотреть и много про это прочитать. Все давно в курсе. И что кто-то обязательно в следующий раз на него закажет и станет возмущаться: тоже
2XL написав:
по іншому виплатили на одну облігацію менше.
Странно. Я ещё понимаю где-то на копейку не угадать, но чтобы на целую бумагу - это перебор. Не замечал.
Дарма наговорив на банк, це я обрахувався на одну облігацію.
Просто треба вчасно виплачувати, як інші. Тоді не буде калькулятор сбоїті )
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:21
adj написав:moveton
яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках?
Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють)
СБУ которая наводчиков ракет и беспилотников ловит. Может и по заданию офиса, то я не в курсе. Может и Притула - это ноунейм и всё у него покрадено (хотя тот же контрик мне утверждал обратное). Я просто отметил, что Минфин считает, что облигации - это взнос в поражении России, а контрразведка СБУ считает, что нет. Все брешут, само собой
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