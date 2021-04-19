RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:30

moveton яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках?
Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють)
adj
 
Повідомлень: 601
З нами з: 08.04.22
Подякував: 78 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:52

Re: Ринок ОВДП

moveton написав:
  2XL написав:По одному банку тиша

Тазик что ли? Он всегда такой. Можно эту тему в даты предыдущих погашений посмотреть и много про это прочитать. Все давно в курсе. И что кто-то обязательно в следующий раз на него закажет и станет возмущаться: тоже

  2XL написав:по іншому виплатили на одну облігацію менше.

Странно. Я ещё понимаю где-то на копейку не угадать, но чтобы на целую бумагу - это перебор. Не замечал.
Дарма наговорив на банк, це я обрахувався на одну облігацію.
Просто треба вчасно виплачувати, як інші. Тоді не буде калькулятор сбоїті )
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4157
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:21

  adj написав:moveton яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках?
Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють)

СБУ которая наводчиков ракет и беспилотников ловит. Может и по заданию офиса, то я не в курсе. Может и Притула - это ноунейм и всё у него покрадено (хотя тот же контрик мне утверждал обратное). Я просто отметил, что Минфин считает, что облигации - это взнос в поражении России, а контрразведка СБУ считает, что нет. Все брешут, само собой :oops:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4340
З нами з: 23.03.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:08

moveton діло СБУ зрадників шукати в захищати країну - враховуючи кількість зрадників навіть на держ. посадах у них ще куча роботи (тобто їх кпд мале, проте люблять побазікати).

І візьмемо для прикладу Мінфін, орган який по суті є казною країни - всім все платиться з початку війни, навіть в часи коли допомоги не було. Гроші даються всім, навіть тим хто її потім краде (з бюджету).

Виходить що кдп мінфіну в рази краще, а професіоналізм такий що ніхто з мусорських не зміг би повторити.
adj
 
Повідомлень: 601
З нами з: 08.04.22
Подякував: 78 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:08

  moveton написав:
  adj написав:moveton яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках?
Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють)

СБУ которая наводчиков ракет и беспилотников ловит. Может и по заданию офиса, то я не в курсе. Может и Притула - это ноунейм и всё у него покрадено (хотя тот же контрик мне утверждал обратное). Я просто отметил, что Минфин считает, что облигации - это взнос в поражении России, а контрразведка СБУ считает, что нет. Все брешут, само собой :oops:

партеры/кредиторы могут финансировать только гуманитарную сферу, иначе будут считаться участником войны, тому ВСУ финансируются исключительно из внутренних поступлений в бюджет Украины - это налоги и выпуск ОВДП
с учетом дефицита бюджета, покупая ОВДП гражданин финансирует ВСУ, ни пенсионеров, ни врачей, ни мусоров и СБУ, ни строителей дорог, а только ВСУ
хочешь заплатить солдату зарплату или профинансировать его вооружение - купи ОВДП
что касаемо притул и стерненок, но находясь на крючке СБУ они могут тратить донаты на свое усмотрение, отчетов у них нет, поэтому любые рассуждения сколько там покрадено пропаганда кремля
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 24.10.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 588589590591
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edgar_po, nekefer і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 79267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5905)
15.03.2024 10:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.