moveton яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках? Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють)
Тазик что ли? Он всегда такой. Можно эту тему в даты предыдущих погашений посмотреть и много про это прочитать. Все давно в курсе. И что кто-то обязательно в следующий раз на него закажет и станет возмущаться: тоже
2XL написав:по іншому виплатили на одну облігацію менше.
Странно. Я ещё понимаю где-то на копейку не угадать, но чтобы на целую бумагу - это перебор. Не замечал.
Дарма наговорив на банк, це я обрахувався на одну облігацію. Просто треба вчасно виплачувати, як інші. Тоді не буде калькулятор сбоїті )
adj написав:moveton яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках? Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють)
СБУ которая наводчиков ракет и беспилотников ловит. Может и по заданию офиса, то я не в курсе. Может и Притула - это ноунейм и всё у него покрадено (хотя тот же контрик мне утверждал обратное). Я просто отметил, что Минфин считает, что облигации - это взнос в поражении России, а контрразведка СБУ считает, что нет. Все брешут, само собой
moveton діло СБУ зрадників шукати в захищати країну - враховуючи кількість зрадників навіть на держ. посадах у них ще куча роботи (тобто їх кпд мале, проте люблять побазікати).
І візьмемо для прикладу Мінфін, орган який по суті є казною країни - всім все платиться з початку війни, навіть в часи коли допомоги не було. Гроші даються всім, навіть тим хто її потім краде (з бюджету).
Виходить що кдп мінфіну в рази краще, а професіоналізм такий що ніхто з мусорських не зміг би повторити.
adj написав:moveton яка СБУ? Та яка виконує замовлення офісу і знімає операторок в будиночках? Крім СБУ в країні ще є інші служби, враховуючи ЗСУ які основну масу грошей а також матеріалів отримують від держави (а держава від донорів, кредиторів). Якщо порахувати ефект "донатів" включаючи ті що йшли ноунеймам які очевидно все покрали, та й не тільки ноунейми, то може вийти що НЕТ результат може бути в кращу сторону для овдп (враховуючи що і з тої сторони теж крадуть, брешуть і обманюють)
СБУ которая наводчиков ракет и беспилотников ловит. Может и по заданию офиса, то я не в курсе. Может и Притула - это ноунейм и всё у него покрадено (хотя тот же контрик мне утверждал обратное). Я просто отметил, что Минфин считает, что облигации - это взнос в поражении России, а контрразведка СБУ считает, что нет. Все брешут, само собой
партеры/кредиторы могут финансировать только гуманитарную сферу, иначе будут считаться участником войны, тому ВСУ финансируются исключительно из внутренних поступлений в бюджет Украины - это налоги и выпуск ОВДП с учетом дефицита бюджета, покупая ОВДП гражданин финансирует ВСУ, ни пенсионеров, ни врачей, ни мусоров и СБУ, ни строителей дорог, а только ВСУ хочешь заплатить солдату зарплату или профинансировать его вооружение - купи ОВДП что касаемо притул и стерненок, то находясь на крючке СБУ они могут тратить донаты на свое усмотрение, отчетов у них нет, поэтому любые рассуждения сколько там покрадено пропаганда кремля
moveton написав:За ощущение у СБУ, что полезен для армии без службы в ней. А выводы из этого уже по-обстоятельствам.
СБУ не кінцева інстанція. Та і взагалі не завжди донати спрацьовують по такому принципу:
За даними суду, житель Львівської області в серпні 2022 року був визнаний придатним до мобілізації після проходження військово-лікарської комісії. У травні 2023 року йому було видано повістку, але чоловік ухилився від призову на службу в армії. Під час судового процесу чоловік заявив, що він активно займається волонтерством і через благодійний фонд "Ми Україна" передав два автомобілі Збройним Силам України. Він висловив прохання про пом'якшення покарання, благаючи суд не відправляти його до в'язниці. Підсудний також визнав свою провину в ухиленні від мобілізації. Суд врахував факт того, що чоловік передав Збройним Силам України автотранспорт. Незважаючи на це, його визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудили до одного року іспитового строку. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/633 ... bilizaciji
У 2022 р. ОВДП весною купляв свідомо, розуміючи, що тодішня низька ставка ніяк не перекриє девальвацію. Зараз ризики також є, ну але минулий рік побалували гривневих овдпістів. Кінто щось буксує, в кабінет не пускає, а 13-го куплені ОВДП ще висять в статусі "в обробці".
adj написав:І візьмемо для прикладу Мінфін, орган який по суті є казною країни - всім все платиться з початку війни, навіть в часи коли допомоги не було. Гроші даються всім, навіть тим хто її потім краде (з бюджету). Виходить що кдп мінфіну в рази краще, а професіоналізм такий що ніхто з мусорських не зміг би повторити.
Коли допомоги не було, то друканули +400 млрд грн, відповідно всім все платилось за рахунок девальції зобов'язань, перед тими в кого були ці самі грн, а не якимось чудесним чином.
Ой+ треба були гроші, люди мобілізувались і зробили те що треба було золбити.
А тепер порівняй як працюють решта держ і силових структур. Лиш би побазікати, набрехати заради того щоб підстрахувати жопу і так далі. Ніхто не може взяти і просто зробити те що має зробити в даних умовах.
До речі, гроші з ІКУ за Севастополь, що були куплені у застосунку ІКУ, і які я відправив СЕПом, як тільки вони з'явилися на рахунку, вчора об 11:00 зайшли у Сенс тільки сьогодні (15го) об 14:00. А той же Севастополь з ІКУ, але оформлений через Дія, зайшов на єПідтримку у Сенсі об 16:00 13го
Amethyst лайфхак - не ждите сообщения ИКУ о поступлении денег на их внутренний счет (приходит около 11 на следующий день после погашения бумаг) - я к примеру зашел вчера в их аппку в начале десятого утра, увидел, что деньги уже в наличии и отправил всю сумму СЄПом на Сеню. В итоге она успешно туда зашла тоже таки вчера до обеда - 14го в 12:34. Вероятно при больших погашениях денег одномоментно для вывода наружу на всех может не хватать - но принцип ФИФО - действует (крайний Севастополь тому подтверждение).