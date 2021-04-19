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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 589590591592 Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:55 Amethyst написав: До речі,

гроші з ІКУ за Севастополь, що були куплені у застосунку ІКУ, і які я відправив СЕПом, як тільки вони з'явилися на рахунку, вчора об 11:00 зайшли у Сенс тільки сьогодні (15го) об 14:00.

А той же Севастополь з ІКУ, але оформлений через Дія, зайшов на єПідтримку у Сенсі об 16:00 13го До речі,гроші з ІКУ за Севастополь, що були куплені у застосунку ІКУ, і які я відправив СЕПом, як тільки вони з'явилися на рахунку, вчора об 11:00 зайшли у Сенс тільки сьогодні (15го) об 14:00.А той же Севастополь з ІКУ, але оформлений через Дія, зайшов на єПідтримку у Сенсі об 16:00 13го

Обычное дело. Одно дело получили погашение и сразу СЭПнули, а другое зачислить на свой счёт (с вечера до утра - обычная скорость), а потом ещё и обработать отдельный запрос на вывод. Зато другие бумаги в ICU можно бы было ещё вчера купить и по именно вчерашним ценам, а не +1 день, который закладывается в цены Дии.



Плюс-минус день для ЦБ - это реактивные скорости на самом деле. Потому, что учёт гособлигаций ведёт НБУ. А вот корпоративные учитывает НДУ и там темп совсем другой. От выплаты эмитентом до поступления её на брокерский счёт - больше календарной недели легко. Потом ещё может быть тот же плюс день на вывод от брокера, но это, как сложится. И никакой Дии. Обычное дело. Одно дело получили погашение и сразу СЭПнули, а другое зачислить на свой счёт (с вечера до утра - обычная скорость), а потом ещё и обработать отдельный запрос на вывод. Зато другие бумаги в ICU можно бы было ещё вчера купить и по именно вчерашним ценам, а не +1 день, который закладывается в цены Дии.Плюс-минус день для ЦБ - это реактивные скорости на самом деле. Потому, что учёт гособлигаций ведёт НБУ. А вот корпоративные учитывает НДУ и там темп совсем другой. От выплаты эмитентом до поступления её на брокерский счёт - больше календарной недели легко. Потом ещё может быть тот же плюс день на вывод от брокера, но это, как сложится. И никакой Дии. moveton

Повідомлень: 4341 З нами з: 23.03.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 481 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 бер, 2024 00:48 Алексей77 написав: emeta

Моно бесплатно по номеру карты по СЭП думаю также.

Приват все платно наружу и даже на свой счет внутри банка. Снял через отделение с Е-пидтрымки Привата без комиссии Моно бесплатно по номеру карты по СЭП думаю также.Приват все платно наружу и даже на свой счет внутри банка. Снял через отделение с Е-пидтрымки Привата без комиссии



Снимали в кассе или посредством банкомата?

Можно выйти через Юнекс как вариант

Интересно как в других банках с Є підтримкой

izi, Ощад, ПУМБ..



Не хочется всё загонять на mono, могут возникнуть вопросы.. Снимали в кассе или посредством банкомата?Можно выйти через Юнекс как вариантИнтересно как в других банках с Є підтримкойizi, Ощад, ПУМБ..Не хочется всё загонять на mono, могут возникнуть вопросы.. emeta

Повідомлень: 2808 З нами з: 19.03.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 589590591592 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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