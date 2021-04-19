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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:55

  Amethyst написав:До речі,
гроші з ІКУ за Севастополь, що були куплені у застосунку ІКУ, і які я відправив СЕПом, як тільки вони з'явилися на рахунку, вчора об 11:00 зайшли у Сенс тільки сьогодні (15го) об 14:00.
А той же Севастополь з ІКУ, але оформлений через Дія, зайшов на єПідтримку у Сенсі об 16:00 13го :idea:

Обычное дело. Одно дело получили погашение и сразу СЭПнули, а другое зачислить на свой счёт (с вечера до утра - обычная скорость), а потом ещё и обработать отдельный запрос на вывод. Зато другие бумаги в ICU можно бы было ещё вчера купить и по именно вчерашним ценам, а не +1 день, который закладывается в цены Дии.

Плюс-минус день для ЦБ - это реактивные скорости на самом деле. Потому, что учёт гособлигаций ведёт НБУ. А вот корпоративные учитывает НДУ и там темп совсем другой. От выплаты эмитентом до поступления её на брокерский счёт - больше календарной недели легко. Потом ещё может быть тот же плюс день на вывод от брокера, но это, как сложится. И никакой Дии.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 00:48

  Алексей77 написав:emeta
Моно бесплатно по номеру карты по СЭП думаю также.
Приват все платно наружу и даже на свой счет внутри банка. Снял через отделение с Е-пидтрымки Привата без комиссии


Снимали в кассе или посредством банкомата?
Можно выйти через Юнекс как вариант
Интересно как в других банках с Є підтримкой
izi, Ощад, ПУМБ..

Не хочется всё загонять на mono, могут возникнуть вопросы..
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 00:05

  emeta написав:

Интересно как в других банках с Є підтримкой
izi, Ощад, ПУМБ..

Не хочется всё загонять на mono, могут возникнуть вопросы..

ПУМБ норм. Отримав на єкартку, з неї без проблем перекинув в інший банк.
novichok
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