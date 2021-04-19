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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:55
Amethyst написав:
До речі,
гроші з ІКУ за Севастополь, що були куплені у застосунку ІКУ, і які я відправив СЕПом, як тільки вони з'явилися на рахунку, вчора об 11:00 зайшли у Сенс тільки сьогодні (15го) об 14:00.
А той же Севастополь з ІКУ, але оформлений через Дія, зайшов на єПідтримку у Сенсі об 16:00 13го
Обычное дело. Одно дело получили погашение и сразу СЭПнули, а другое зачислить на свой счёт (с вечера до утра - обычная скорость), а потом ещё и обработать отдельный запрос на вывод. Зато другие бумаги в ICU можно бы было ещё вчера купить и по именно вчерашним ценам, а не +1 день, который закладывается в цены Дии.
Плюс-минус день для ЦБ - это реактивные скорости на самом деле. Потому, что учёт гособлигаций ведёт НБУ. А вот корпоративные учитывает НДУ и там темп совсем другой. От выплаты эмитентом до поступления её на брокерский счёт - больше календарной недели легко. Потом ещё может быть тот же плюс день на вывод от брокера, но это, как сложится. И никакой Дии.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 00:48
Алексей77 написав:emeta
Моно бесплатно по номеру карты по СЭП думаю также.
Приват все платно наружу и даже на свой счет внутри банка. Снял через отделение с Е-пидтрымки Привата без комиссии
Снимали в кассе или посредством банкомата?
Можно выйти через Юнекс как вариант
Интересно как в других банках с Є підтримкой
izi, Ощад, ПУМБ..
Не хочется всё загонять на mono, могут возникнуть вопросы..
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Додано: Нед 17 бер, 2024 00:05
emeta написав:
Интересно как в других банках с Є підтримкой
izi, Ощад, ПУМБ..
Не хочется всё загонять на mono, могут возникнуть вопросы..
ПУМБ норм. Отримав на єкартку, з неї без проблем перекинув в інший банк.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 21:34
Хто брав валютні ОВДП через Укргаз? Які враження? Чи варто зв'язуватись?
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Додано: Нед 17 бер, 2024 22:17
принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз
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Додано: Пон 18 бер, 2024 07:42
С купюрами 2003 года проблем вроде ж не было.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 07:56
посетитель написав:
С купюрами 2003 года проблем вроде ж не было.
Клиринговый дом мне в последнюю выдачу всучил две сотки 2003 года на вид и не сказать, что особо изношенные, но не проходящие машинки в обменке. Одна после пары десятков попыток всё таки заехала в приватовскую тумбу. Вторую и тумба так и не приняла. Так что может проблем и нет, но использовать такие купюры, как сотни долларов, может не получиться.
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