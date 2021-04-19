Додано: П'ят 15 бер, 2024 22:55

Amethyst написав: До речі,

гроші з ІКУ за Севастополь, що були куплені у застосунку ІКУ, і які я відправив СЕПом, як тільки вони з'явилися на рахунку, вчора об 11:00 зайшли у Сенс тільки сьогодні (15го) об 14:00.

А той же Севастополь з ІКУ, але оформлений через Дія, зайшов на єПідтримку у Сенсі об 16:00 13го До речі,гроші з ІКУ за Севастополь, що були куплені у застосунку ІКУ, і які я відправив СЕПом, як тільки вони з'явилися на рахунку, вчора об 11:00 зайшли у Сенс тільки сьогодні (15го) об 14:00.А той же Севастополь з ІКУ, але оформлений через Дія, зайшов на єПідтримку у Сенсі об 16:00 13го

Обычное дело. Одно дело получили погашение и сразу СЭПнули, а другое зачислить на свой счёт (с вечера до утра - обычная скорость), а потом ещё и обработать отдельный запрос на вывод. Зато другие бумаги в ICU можно бы было ещё вчера купить и по именно вчерашним ценам, а не +1 день, который закладывается в цены Дии.Плюс-минус день для ЦБ - это реактивные скорости на самом деле. Потому, что учёт гособлигаций ведёт НБУ. А вот корпоративные учитывает НДУ и там темп совсем другой. От выплаты эмитентом до поступления её на брокерский счёт - больше календарной недели легко. Потом ещё может быть тот же плюс день на вывод от брокера, но это, как сложится. И никакой Дии.