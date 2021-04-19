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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 07:53

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:
  nekefer написав:принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз

Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП.
Що саме погано виходить? Я купував тричі, але в 20-21 році, все пройшло гладко.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 08:49

  ihorsic написав:
  nekefer написав:принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз

Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП. 😃😃😃


навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:05

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?


Державний банк, всі зайняті роботою, всі отримають премії, а потім докапіталізацію з держ.бюджету!
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:19

Re: Ринок ОВДП

greenozon написав:
  ihorsic написав:
  nekefer написав:принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз

Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП.


навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?
Валютні ще в кого можно купляти окрім сенсу? Бажано без комісії як в моно
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