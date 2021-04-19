RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 07:53

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:
  nekefer написав:принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз

Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП.
Що саме погано виходить? Я купував тричі, але в 20-21 році, все пройшло гладко.
vadymbanker
 
Повідомлень: 874
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 08:49

  ihorsic написав:
  nekefer написав:принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз

Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП. 😃😃😃


навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?
greenozon
 
Повідомлень: 16094
З нами з: 01.06.14
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:05

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?


Державний банк, всі зайняті роботою, всі отримають премії, а потім докапіталізацію з держ.бюджету!
V2
4
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 03.07.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:19

Re: Ринок ОВДП

greenozon написав:
  ihorsic написав:
  nekefer написав:принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз

Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП.


навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?
Валютні ще в кого можно купляти окрім сенсу? Бажано без комісії як в моно
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4166
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:53

  greenozon написав:
  ihorsic написав:
  nekefer написав:принес валюту, подписал бумажки, в приложении появились облигации, через 2 недели забрал в отделении бумажные документы на облигации
досрочно продать не пробовал, сможет и можно но хз
проблемы могут быть при получении кеша купюрами 1996 или 2003 года которые не проходят машинки других банков и обменок и даже терминалы Привата, шо с ними теперь делать хз

Укргаз це дно! Добре що у Вас так все легко получилось. В мене завтра третій візит. Сподіваюсь завтра і придбаємо ОВДП. 😃😃😃


навіщо аж 3 (!?) візити для того, що робиться за 10 хв в Сенсі наприклад на телефоні?

Тому що в Сенсі під лям.
ihorsic
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:56

[/quote]Валютні ще в кого можно купляти окрім сенсу? Бажано без комісії як в моно[/quote]
Ексим і Укргаз. В них навіть дешевше ніж в СЕНСІ але будьте готові три рази сходити. 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 590591592593
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 79633
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2819)
19.03.2024 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.